Kötelezővé teheti a munkáltató a védőoltást?

Magyarországon egyelőre nem írhatják elő a munkavállalók számára a védőoltást, de a törvényhozás dönthet úgy, hogy kötelezővé teszi az. Tesztre azonban kötelezhetők a dolgozók. Külföldön van olyan hely, ahol oltás nélkül nem lehet belépni a munkahelyre.

"Magyarországon - és a legtöbb európai országban - a munkáltatók nem tehetik kötelezővé munkavállalóik számára bármilyen védőoltás beadatását és amennyiben nem oltatják be magukat, nem is alkalmazhatnak ellenük szankciókat. Kivételt képeznek ez alól az egészségügyi dolgozók, akiknek bizonyos esetekben most is naponta koronavírus-tesztnek kell alávetniük magukat, ha nem oltatják be magukat. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a törvényhozás dönthet az oltottsági kötelezettség kiterjesztéséről" - foglalja össze Braner Torsten, a Taylor Wessing budapesti irodájának ügyvezető partnere és munkajogi csapatának vezetője.

Magyarországon a munkáltatók egyébként jogszerűen vethetik alá koronavírus-tesztnek a munkavállalókat, ha a vizsgálatot a munkahelyre történő belépéskor végzik, ha az nem igényel azonosítást és az adatokat nem tárolják (a munkavállalók kifejezett beleegyezése nélkül). Azok a munkavállalók pedig, akik nem tudnak távmunkát végezni és megtagadják a szűrővizsgálatot, fizetett szabadságot vehetnek igénybe a munkáltatóval egyeztetve, ellenkező esetben nem jogosultak fizetésre.

A régióban találunk ennél szigorúbb szabályozást is. A cseh Egészségügyi Minisztérium e heti döntése értelmében minden, legalább 50 főt foglalkoztató cég köteles tesztelni az alkalmazottjait. A munkavállalók számára a teszt kötelező jellegű és március 15-től a tesztet elvégeztetni nem hajlandók számára megtiltható a munkahelyre történő belépés, a fizetés megvonása mellett.

Oltás szempontból Európa-szerte meg van kötve a munkáltatók keze

A vakcina kötelezővé tételét tekintve a magyarhoz hasonló a helyzet a visegrádi országokban. A Taylor Wessing helyi szakértőinek összefoglalói szerint Szlovákiában és Csehországban a munkáltatók azért nem kötelezhetnek senkit a védőoltás beadatására, mert a kötelezettségnek nincs jogi alapja. Lengyelországban szintén önkéntes alapú az oltás és a munkáltató csak ösztönözheti, de nem kötelezheti a beadatást.

A szomszédos Ausztriában már más a helyzet. Bár a munkáltató ott is csak ajánlhatja, de nem teheti kötelezővé a védőoltást, megtagadhatja ugyanakkor a munkahelyre történő belépést a nem beoltott munkavállalóknak, valamint bizonyos helyzetben áthelyezheti azokat. Mindezt azonban csak a munkabér teljes összegű folyósítása mellett teheti meg.

Németországban különös óvatosságra intik a munkáltatókat a Taylor Wessing helyi szakértői, felhívva a figyelmet arra, hogy még a vakcina ajánlásánál is óvatosan kell eljárni, nehogy bármilyen nyomásgyakorlást érezzenek a munkavállalók. A munkáltatók számára rendelkezésre álló egyetlen eszköz az, hogy a beoltott munkavállalóknak lehetőséget biztosíthatnak, hogy előbb térjenek vissza otthoni munkából az irodába, mint a nem beoltottak.

Az Egyesült Királyságban - amíg az oltások nem állnak széles körben rendelkezésre - a nem beoltottság szankcionálása jogilag nem alátámasztott, a Taylor Wessing helyi szakértői azonban kiemelik, hogy a munkáltatók megkövetelhetik az alkalmazottak oltását ott, ahol az elengedhetetlen a munkájuk elvégzése szempontjából, pl. mert veszélyeztetett emberekkel dolgoznak, vagy üzleti útra kell menniük olyan országokba, ahol a beutazás feltétele a beoltottság.