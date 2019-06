Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Munkára fogná a kormány a kismamákat, de megy a titkolózás róla

Még tavaly Novák Katalin Tusnádfürdőn jelentette be, hogy a nyugdíjas és a diákszövetkezetek mintájára segítenék vissza a munkaerőpiacra a kismamákat. Az államtitkár által kihirdetett nagy tervnek két hét múlva révbe kell érnie, de egyelőre nem árulnak el róla részleteket.

Lassan egy éve jelentette be Novák Katalin családügyi államtitkár a kisgyermeket nevelőknek kismama-szövetkezeteket, melyeken keresztül a szülőket segítenék a munka világába. Viszont azóta semmilyen jogszabály nem jelent meg arról, hogy ezt hogyan tervezik kivitelezni, sőt a tavaly nyári meglebegtetése óta a kormány nem is nagyon emlegeti a kismama-szövetkezetek ügyét - írja cikkében a Népszava, amely feleleveníti, hogy utoljára csak Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára érintette a kérdést, amikor Ungár Péter LMP-s képviselő azt szerette volna megtudni: hogyan készíti elő az Emmi a kismama-szövetkezetek létrehozását.

Azóta összesen annyi hír érkezett a projektről, hogy a kormány egy márciusi határozatában felszólította az igazságügyi tárca és az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) vezetőjét, hogy 2019. június 30-ig készítsen előterjesztést a kismama-szövetkezetek bevezetéséről. A lap a tárcánál rákérdezett arra, hogy mi tudható az új rendszerről, de csak annyi választ kaptak, hogy "a kormány célja, hogy folyamatosan bővítse a gyermekes családokat és a nők foglalkoztatását segítő intézkedéseket. A családvédelmi akció júliusban és januárban induló támogatásai mellett ilyen lehetőség lehet a kismama-szövetkezet is, amely a kisgyermekes édesanyák foglalkoztatását segítheti. Ennek előkészítése folyamatban van."

Korábban ehhez képest azt mondta Novák Katalin, hogy a foglalkoztatási forma előnye az, hogy akár csak heti néhány órányi munkát is vállalhatnak a kisgyerekes édesanyák. Azt is mondták, hogy a minta a nyugdíjas szövetkezetek rendszere lenne: itt a munkáltatók egy köztes fél beiktatásával mentesültek az adóterhek nagy részétől és csak 15 százaléknyi szja-t kellett fizetniük az idős dolgozók után. Bár tavaly a rendszer épp kezdett felpörögni tavaly, és milliárdok jutottak az időseknek, végül az egész rendszert maga a kormány tette okafogyottá, amikor a nyugdíjasok foglalkoztatásánál egyetemlegesen bevezette a 15 százalékos kulcsot. Most az a kérdés, hogy a kismamák esetében van-e értelme egy közvetítőnek.