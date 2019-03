Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Mutatjuk az ország legveszélyesebb útjait - a helyzet egyre rosszabb

Jelentősen nőtt a halálos tragédiák száma azon a 20 főúton és autópályán, amelyeken a legtöbb személyi sérüléssel járó baleset volt – derül ki a Vezess.hu által kikért KSH-adatokból. Felmérték azt is, hogy kilométeres hosszt nézve melyik Magyarország legveszélyesebb útja.

A statisztikai hivatal jelenleg legfrissebb, 2017-es számai szerint 18 százalékkal több halálos baleset történt (133), mint egy évvel korábban (113). 2017-ben 16 489 személyi sérüléssel járó baleset volt az országban, ami az ORFK legfrissebb adatai szerint tavaly 16 916-ra emelkedett.

A portál évről évre közli a balesetszám szerinti sorrendet, amit rendre a 4-es főút vezet, egyre elkeserítőbb adatokkal. 2017-re megugrott a halálos tragédiák (22 vs. 13) száma a Budapestet Záhonnyal összekötő, 352 kilométeres úton, amelyen a súlyos balesetek száma (55 vs. 46) is érdemben emelkedett 2016-hoz képest.

Az ország északkeleti negyede eleve kiemelkedik a régiók közül: a 4-es fölött húzódó M3-as és a 3-as főút is rengeteg baleset helyszíne.

Közutak baleseti toplistája Balesetszám Halálos Súlyos Könnyű 1. 4-es főút 227 22 55 150 2. M3 128 3 40 85 3. M1 125 8 40 77 4. 3-as főút 117 7 39 71 5. 6-os főút 115 10 31 74 6. 1-es főút 110 4 31 75 7. 7-es főút 104 8 27 59 8. 8-as főút 102 7 22 73 9. 47-es főút 99 4 29 66 10. M5-ös 96 10 31 55

Forrás: KSH, Vezess.hu

AZ M0, AZ M1 és a 2-es főút Magyarország legveszélyesebb útjai. Az egészen pontosan 352 kilométer hosszú 4-es főút a lista (és az ország) leghosszabbja, míg a csonka M0 a maga 77 kilométerével a legrövidebbje. Egy-egy kilométernyi szakaszukra vetítve az éves balesetszámot, utóbbi egyből listavezető lesz.

Az ország legveszélyesebb útjai Közút Balesetszám/kilométer 1. M0 1,15 2. M1 0,74 3. 2-es főút 0,73 4. 25-ös főút 0,65 5. 4-es főút 0,64 6. 1-es főút 0,62 7. M5 0,55 8. 8-as főút 0,53 9. 71-es főút 0,52 10. 84-es főút 0,46

Forrás: KSH, Vezess.hu