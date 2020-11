Mutatjuk, milyen időjárásra számíthat a hétvégén

A következő napokban anticiklon alakítja időjárásunkat. Pénteken sok napsütés várható, a folytatásban viszont ismét erősödik a ködhajlam, a rétegfelhőzet napközben is egyre inkább tartósan megmarad. Éjszakánként helyenként lehetnek gyenge fagyok - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Észak felől csökkenni kezd a felhőzet, de a középső, illetve a déli országrészben estig még sok lesz a felhő. A csapadék egyre inkább a déli vidékekre szorul vissza. Gyenge intenzitású eső lesz a jellemző, de szitálás továbbra is előfordulhat. Éjszaka tovább csökken a felhőzet, így jórészt derült vagy gyengén felhős lesz az ég. Párássá válik a levegő, és főként a középső részeken köd, illetve rétegfelhőzet képződhet.

Pénteken a rétegfelhőzet gyorsan zsugorodik, majd feloszlik, így jórészt mindenütt gyengén felhős, napos időre számíthatunk csapadék nélkül. Ma az északi, északkeleti szél délutánra jelentősen veszít erejéből, éjszaka, illetve pénteken jobbára mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +5 fok között alakul, de a fagyzugos, derült, szélcsendes részeken -3, -4 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 9 és 14 fok között várható.

Szombaton gyengén felhős, napos és rétegfelhőzettel borított, párás területek egyaránt lesznek. Éjjel, reggel és estétől sokfelé számítani kell ködre, amely helyenként napközben is hosszabb ideig megmaradhat. A borult, párás, ködös tájakon előfordulhat szitálás. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de a Fertő környékén élénk széllökések is lehetnek déli irányból. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 14 fok között alakul, de a tartósabban ködös részeken ennél hidegebb is lehet.

Vasárnap az ország nagy részén borult, párás, helyenként tartósabban ködös idő várható, de lesznek még néhány óráig napos területek is. Éjjel, reggel és estétől sokfelé számítani kell sűrű ködre. A borult, párás, ködös tájakon előfordul szitálás. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de a Fertő környékén megélénkülhet a déli szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 6 és 12 fok között alakul, de a naposabb vidékeken 13, 14 fokot is mérhetnek - írják a meteorológusok.