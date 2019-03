Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy a baj a földeken - vészhelyzet kihirdetését kérik a gazdák

Öntöznének a gazdák, de nincs miből, ezért a hivatalos önözési idő előrehozatalát kérik a termelők, amit hivatalosan a Belügyminisztérium rendelheti el. A gazdák ehhez az agrártárcát a közvetítésre kérik. Ha nem öntözhetnek rövidesen, akkor katasztrófa fenyegeti a korai vetésű növényeket, nem lesz borsó, mák, és vöröshagyma.

A zöldborsó, a vöröshagyma, a spenót is veszélybe kerülhet, ha nem lehet hivatalosan megkezdeni a vetésterületek öntözését, ezért a zöldség és gyümölcs ágazatot képviselő szervezet, a FruitWeb elnöke az agrárminiszterhez fordult, hogy közvetítse a kérést az ebben illetékes Belügyminisztérium felé - írja a hvg.hu.

A határidő előrehozásáról a Belügyminisztérium hozhatja meg a döntést, mivel 2012 óta a tárca hatáskörébe tartozik a vízügy. Ledó Ferenc, a szervezet elnöke szerint ha egy héten belül döntenek és elkezdhetik az öntözést, akkor még elkerülhető a katasztrófa.

Jelenleg még azokon a területeken sem lehet öntözni, ahol vannak csatornák, mert azokat a vízgazdálkodási társulatok kezelik, a téli időszakban karbantartják a műveket, a csatornákat, és még nem állnak készen a tavaszi "beüzemelésre", illetve csak drágán tudnak öntözővizet biztosítani.

Ha a belügy elrendelné az öntözési időszak előrehozatalát, akkor erre az időszakra is megkaphatnák a támogatást az öntözővízre, így a társulatok is olcsóbban adhatnák a vizet. Ha egy héten belül nem születik döntés a hivatalos öntözési idő előrehozatalában, akkor drága borsóval, vöröshagymával számolhatnak a fogyasztók is.