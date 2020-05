Nagy a baj a kormány lélegeztetőgépeivel - elszúrták a beszerzést?

A lap információi szerint országszerte számos intézmény ResMed Lumis 150 típusú készülékeket kapott a központi raktárból. A gyártó honlapján közzétett adatok alapján ez egy úgynevezett CPAP berendezés, amely stabil állapotú, fertőzéses betegségben nem szenvedő páciensek légzésének megkönnyítésére szolgál.

A lélegeztetőgépekre annyiban még hasonlít is, hogy egy orrot és szájat fedő műanyag maszkon keresztül juttatja az oxigént a páciens szervezetébe. Nagy hátránya ugyanakkor - amellett, hogy lélegeztetésre alkalmatlan -, hogy még eredeti rendeltetése szerinti használata is közel lehetetlen lenne, ha véletlen szükség lenne rájuk. A készülékek ugyanis kínai nyelvű menüvel érkeztek.

A malőr ráadásul nem egyedi, a Magyar Hang szerint az elmúlt egy-két hétben több vidéki és budapesti egészségügyi intézmény koronavírus-osztályára tucatszámra érkezett a hasznavehetetlen berendezésekből, amelyek ára az internetes webáruházakban 750 és 850 amerikai dollár (245-275 ezer forint) között mozog. Összehasonlításképpen: a súlyos koronavírusos betegek gyógyítására alkalmas lélegeztetőgépek ára kategóriától függően 2 és 10 millió forint között alakul.

Az egyik vidéki kórház intenzív osztályán szolgáló, név nélkül nyilatkozó orvos kifejtette, a leszállított gépek tubuson keresztüli lélegeztetésre nem használhatók, pedig ez egy tüdőgyulladásban szenvedő betegnél alapkövetelmény lenne. Az intenzív osztályon használatos lélegeztetőgépek nagyon fontos funkciója, hogy a bevitt gázkeverék oxigéntartalma szabályozható. Ám ezt szintén nem tudják az új berendezések. Változó oxigénigényű, tüdőgyulladásban szenvedő betegek lélegeztetése e funkció nélkül kimondottan tilos, mivel a betegek épségét veszélyeztetnénk.

A kínai készüléket arra tervezték, hogy otthoni körülmények között egy beteg használja. A lap forrása szerint a beszerzők súlyos dilettantizmusát mutatja, hogy a gyártó nem rendelkezik magyarországi forgalmazóval, szervizhálózattal.

Orbán Viktor márciusban, a koronavírus-járvány elején azt mondta: 2560 lélegeztetőgép van hazánkban, ehhez szereznek be folyamatosan újakat Kínából. "Amikor majd a nagy terhelés alatt leszünk, akkor azért 7500-8000 intenzív kórházi ágy és lélegeztetőkészülék is kellhet" - mondta. Április közepén már pontosabban fogalmazott: "A legrosszabb esetre készülve legyen 8 ezer működő lélegeztetőkészülékünk, és legyen több mint 30 ezer ágyunk". Úgy tudni, a lélegeztetőgépek egy része Kínából érkezik, de hazai gyártású eszközök beszerzéséről is szó volt.