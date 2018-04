Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy a baj, nem tudják leengedni a Balaton vizét

Még mindig magas, több mint 130 centiméter a Balaton vízszintje, pedig folyamatosan engedik le a tó vizét. Ez különösen Balatonfenyvesen okoz problémát.

A Balatonnak 120 centiméter a szabályozott, maximális vízszintje, a mai állapot 133 centis, tehát 13 centivel magasabb, mint amennyi lehetne - mondta Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere az InfoRádiónak.

A településen a sok csapadék ellen homokzsákokkal próbáltak meg védekezni, és átemelőszivattyúkat is használtak, hogy a víz ne ömöljön be a település többi részére. A házakba szerencsére nem tört be a víz.

Balatonfenyves állami támogatásokból szeretné a partot magasabbra építeni, illetve egy olyan rendszert kialakítani, amely lehetővé teszi, hogy a víz könnyedén visszaáramoljon a Balatonba - mondta Lombár, aki szerint ha hétvégére kisüt a nap és apad a víz a csatornákban, az nagyban javíthat a helyzeten. A húsvét utáni csendes időben már nem volt olyan probléma, ahol be kellett volna avatkozni.

Kedd reggel a Balaton átlag vízállása 133 centiméter volt, mivel az elmúlt napok kimondottan csapadékosak voltak a vízgyűjtő területeken - mondta a rádiónak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szóvivője. (A 2018-as március, a negyedik legcsapadékosabb volt a Balaton vízgyűjtő területén.)

Március közepén bejelentették, hogy elkezdték a tó vízének leeresztését a Sió-zsilipen maximális sebességgel (60 köbméter/perc). A Sió-csatornában a gát alatt mért vízállás március 16-án pár centiméterrel megdöntötte az eddigi, 2006 elején mért rekord-magasságot, elérte a 300 centimétert.

Az eddigi leeresztés eredménytelenséget jelzi, hogy az OVF honlapján található adatok szerint március 16-én a Balaton vízszintje Siófoknál 129 centiméter volt, míg ma, április 4-én 138 centiméter.