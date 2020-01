Nagy a baj: újabb hétmilliárddal ugrott meg a kórházak adóssága

Így tervezi a kormány a konszolidációt

A kormány karácsony előtt jelentette be, hogy 42,8 milliárd forintot szán a felgyülemlett kórházi adósságok kifizetésére. A 42,8 milliárd forint elosztásáról központosított adósságrendezési eljárás keretében döntenek 2020 február végéig. Az eljárásban tételesen megvizsgálják a lejárt kórházi tartozásokat is, hogy kiszűrjék az irreálisan magas - jellemzően külföldi multiknál felmerülő - kórházi beszállítói árakat, mert nem engedhető meg, hogy bárki is a magyar betegeken nyerészkedje n - fogalmazott akkor az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) közleménye.