Nagy a nyomás a kukoricán - már érződik a hatása

Világszerte és Magyarországon is jó termés várható kukoricából, a kínálati nyomás máris érezteti hatását a piacon, a hazai termésátlagok miatt azonban nem búslakodhatnak a gazdálkodók.

Jó termés várható idén kukoricából világszerte és Magyarországon is - mondta érdeklődésünkre Reng Zoltán, a Hungrana Keményítő- és Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft. vezérigazgatója. Úgy vélik, hogy eddig nagyon jó hozamokkal vágják a kukoricát. Alapvetően a Szabadegyháza körüli száz kilométeres sugarú körre látnak rá, hiszen onnan jön be a legtöbb kukorica a céghez. Ugyanakkor nagyon jó termés van Kelet-Magyarországon is, a Hajdúságban, a Nyírségben, Szabolcsban. Békés megyében vannak területek, ahol talán gyengébb lesz az idei termés, de országosan így is reális a hektáronként 8,1-8,2 tonna átlagtermés.

Nincs gond a minőséggel

A kukoricánál a minőséggel sincs gond, a búzával ellentétben még nem látnak semmiféle problémát. Aggodalomra tehát a kukoricatermés kapcsán semmi ok, az átlagosnál jobb évünk lesz - összegezte Reng Zoltán. A vezérigazgató beszélt arról is, hogy mivel a környező országokban, illetve Európában szinte mindenütt hasonlóan jó termés várható, a kukoricaárak a korábbi évekhez képest alacsonyabb szinten vannak az utóbbi hetekben. Az Európai Unió vonatkozásában a Tallage elemzői legutóbb a 2018. évinél 5 százalékkal nagyobb területről, 3 százalékkal több, 63,3 millió tonna kukoricatermést helyeztek kilátásba.

Az ukránok ismét 36 millió tonnát várnak, a románoknál szinte biztos, hogy rekordtermés lesz, akár még 11-12 millió tonna is lehet. A Fekete-tengeri térségben is nagyon jó a termés, de a tavaszi argentin, brazil rekordtermés is megvolt. Abszolút árubőség van tehát a világban, még akkor is, ha a legutóbbi prognózis szerint az Egyesült Államokban az egy évvel korábbinál 4 százalékkal kevesebb, 350 millió tonna kukoricát takaríthatnak be.

A bőség zavara

Az USDA elemzői a világ kukoricatermését 1105 millió tonnára becsülik a 2019/2020. gazdasági évre, ami közel 2 százalékkal lenne kevesebb a folyó szezon kibocsátásánál. Ez 23 millió tonnával múlná alul az előre jelzett felhasználást, így a globális készletek 7 százalékkal, 306 millió tonnára szűkülhetnek.

A chicagói árutőzsdén tonnánként 139-147 dolláros tartományban mozgott a kukorica 2019. decemberi jegyzése szeptember 9. és 20. között. A párizsi árutőzsdén 163-164 eurón jegyezték a terményt ugyanekkor, 2019. novemberi lejáratra. A magyarországi fizikai piacon az egy évvel korábbinál 5 százalékkal alacsonyabb, átlagosan 42,5 ezer forint tonnánkénti termelői áron cserélt gazdát a takarmánykukorica szeptember második hetében a NAIK AKI adatai szerint.

Lehetne jobb is

Az majd kiderül, hogy a gazdák mennyire adják el hamar a termést vagy inkább kivárnak - vélekedett Reng Zoltán. Mint kifejtette, az említett termésátlagokkal azért jó eredményt lehet elérni. Nyilván vannak nagyon jól gépesített gazdaságok, ahol kedvező talajviszonyok mellett megfelelő vetőmagot használnak fel, ezek mind a hektáronként 10 tonnás átlagtermés felett vannak. Ugyanakkor működnek 5-6 tonnás hektáronkénti átlagtermést elérő gazdaságok is. Utóbbiak a gyengébb területeket művelők, illetve az olyanok, ahol kukoricát termelnek, pedig nem biztos, hogy azt kellene. Reng Zoltán szerint az egymillió hektáros vetésterületből 300-400 ezer hektárt lehetne öntözni, ebben az esetben a hektáronkénti átlagtermés azonnal 10 tonna fölé menne, az árualap is nőne és a költségek is csökkennének, ami tovább javítaná a jövedelmezőséget.