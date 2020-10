Nagy bajban a vendéglátósok, a kiutat sem látják

A magyarországi szállásszolgáltatás és vendéglátás jelenleg lélegeztetőgépen, kómában fekszik, túlélésről nem beszélhetünk, nemhogy az alagút végén a fény, de még az alagút sem látszik.

A Danubius Hotels szállodáiban a szeptember 1-jei határzár után drámaian csökkent a vendégek száma mind a fővárosi, mind a vidéki hotelekben - mondta a 24.hu-nak Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója.

Budapesten október elején a még üzemelő szállodákban alig érte el a 10 százalékot a kihasználtság. Azzal számolnak, hogy az idén több mint 70 százalékkal is kisebb lehet a bevételük a tavalyinál. A második hullám miatt ugyan nem kellett elbocsátani dolgozókat, de tavasszal csoportos létszámleépítés volt.

Az V. kerületi, négycsillagos Marmara Hotel értékesítési vezetője, Orbán-Nagy Brigitta szeptemberben 91 százalékos bevételkiesést tapasztalt az egy évvel korábbihoz képest, de a márciustól szeptemberig tartó időszakban is 85 százalékos volt a visszaesés. Hasonló zuhanásról számolt be Palik Csaba, a Hotel Benczúr értékesítési vezetője: náluk is 90 százalékkal esett vissza a szobaárbevétel a tavalyihoz viszonyítva.

A székesfehérvári Szárcsa Hotel ügyvezető igazgatója, Ritter Judit drasztikus visszaesést szeptember közepe óta tapasztal, körülbelül egy hónap alatt elvesztették a vendégeik több mint 60 százalékát, a külföldieknek pedig a 90 százaléka tűnt el. A többi székesfehérvári szállodával és vendéglátóhellyel közösen szeretnének a városvezetéssel tárgyalni a helyi adófizetési kötelezettségük mérsékléséről.

A koronavírus okozta turisztikai összeomlás teljesen lehetetlenné tette az újranyitást, így március közepe óta az Alabárdos étterem zárva tart - írta a 24.hu-nak a Budai Várban található híres étterem tulajdonosa, Andrusch Péter, aki szerint szükség lenne egy átfogó kerületi önkormányzati állásfoglalásra a bérleti és a közterület-használati díjakról. Szerinte ennek hiányában üzletek százai mennek tönkre.

Több budapesti étterem vezetősége hozott hasonló döntést, zárva tart például a legendás városligeti Gundel étterem, akárcsak a Margit körúti Trófea Grill. Akad aztán olyan vendéglő is, amely ugyan nyitva tart, de csak minimális létszámmal üzemel. A II. kerületi Kacsa étteremben békeidőben 15-en dolgoztak, jelenleg viszont csak négy embert foglalkoztatnak, a többieket "szélnek eresztették". A vendéglétszám és a bevétel 95 százalékkal csökkent, ami várhatóan még hónapokig így lesz, felemésztve talán minden tartalékukat.