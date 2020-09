Nagy bajok lehetnek a hitelmoratórium végén

Több százezer lakossági, és több tízezer vállalati ügyfél kerülhet bajba januárban, amikor a meglévő szabályok szerint véget ér a hitelmoratórium. A jegybank és a pénzintézetek is azt remélik, hogy célzott, folyamatos megoldással lehet visszavezetni a törlesztést az érintett állománynál, az összes hitel mintegy felénél.

Nagyjából 160-240 ezer lakossági, és 20 ezer vállalati ügyfél lehet veszélyeztetett a Covid-19 kezelésére bevezetett hitelmoratórium januárra tervezett kivezetésével - mondta a Portfolio hitelezési konferenciáján Fábián Gergely, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyvezető igazgatója.

Összességében sikeresnek ítéli meg a lépést a bankszektor is, aminek keretében 16 ezer milliárd forintos állományt, az össztermék 34 százalékának megfelelő összeget függesztettek fel a bankok 24 óra alatt márciusban - mondta Jelasity Radovan, az Erste Bank és a Magyar Bankszövetség vezetője.

Az MNB, a bankszövetség, ahogy a konferencián felszólaló bankvezérek is egyetértettek abban, hogy a moratórium megszüntetését folyamatosan, és célzottan kell véghezvinni, aminél több kockázatot is mérlegelni kell.

A jegybank több szempontot is felvet:

A moratórium esetleges meghosszabbítása legyen célzott, a legrosszabb helyzetű adósoknak jusson több kedvezmény.

Nem szabad elhúzni, átmenti intézkedésnek kell tekinteni a moratóriumot, máskülönben megnőhetnek az erkölcsi kockázata annak, ha megszokják az ügyfelek, hogy nem kell fizetniük.

A magyar csődeljárás nem alkalmas a cégek reorganizációra, nagyon kevés a csődeljárás, szinte mindig felszámolás lesz belőle, ami nagy értékveszéssel jár, amin érdemes változtatni.

Jelasity Radovan kijelentette, hogy bármi is legyen januártól, minden bank képes és hajlandó lesz rugalmas megoldásokat nyújtani a bajbajutott ügyfeleinek. Ő is, ahogy az MNB is úgy látja, hogy a mostani válságnak sokkal stabilabb alapokon vágott neki a hazai bankrendszer, noha az első félévben profitabilitása nagyjából 80 százalékkal zuhant vissza.

Jelasity szerint késleltetve több százmilliárdos veszteség lesz az idővel jelentkező értékvesztésből a szektorban.

Amit eddig látunk, az csak a kezdet

-mondta.

Fábián Gergely előadása alapján az MNB is egyre valószínűbbnek gondolja, hogy nem egy V, hanem egy elhúzódó, a grafikonon pipa formájú kilábalás lehet, amit még tovább bizonytalanít, hogy megjött a járvány második hulláma.

A bankvezetők többnyire jövőre a hitelezés élénkülést várják, anélkül, hogy a bedőlési ráta nagyon megnőne. Ehhez képest Felfalusi Péter, az Intrum Justita követeléskezelő vezetője jóval magasabb, 8-12 százalékos bedőlési rátát vár, mivel sok hiteles elveszíti a munkáját és nem tud fizetni.