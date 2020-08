Nagy csata ígérkezik a biciklisávok miatt

Szüntesse meg az iskolakezdésre a fővárosi sávlezárásokat Karácsony Gergely főpolgármester, valamint "fejezzék be az autósüldözést"! - írta a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára a főpolgármesternek küldött levelében.

Fürjes Balázs arra kéri a levélben Karácsony Gergelyt, hogy a Fővárosi Önkormányzat minden vezetője hagyjon fel az autósüldözéssel, az autóval közlekedők megbélyegzésével és elítélésével - idézi a levelet az MTI.

"Egyetértünk Főpolgármester úrral abban, hogy új egyensúlyra van szükség Budapest közlekedésében a közösségi közlekedés, az egyéni autós közlekedés, a kerékpáros és gyalogosközlekedés arányát illetően" - fogalmaz a levélben az államtitkár. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy eközben a munkába járáshoz, munkavégzéshez vagy a családi élet szervezéséhez nélkülözhetetlen autós közlekedést és magukat az autósokat senki se kiáltsa ki ellenségnek."

Az államtitkár levelében arra kéri Karácsony Gergelyt, hogy főpolgármesterként azonnal, még a szeptember 1-jei iskolakezdés előtt szüntesse meg a Nagykörúton, az Üllői út belső szakaszán és más forgalmas budapesti főútvonalakon "a budapestiek megkérdezése, a beígért társadalmi párbeszéd nélkül és szakmai hatástanulmányok hiányában", kísérleti jelleggel kialakított ideiglenes sávlezárásokat.

"Félő, hogy a kapkodva kialakított sávlezárások az iskolakezdés napján és a tanév során közlekedési káoszt, óriási dugókat és óhatatlanul is baleseteket okoznak a főváros legforgalmasabb főútvonalain. Ezért javasoljuk a sávlezárások teljes visszavonását, és az alapos előkészítő munka elvégzése után kevesebb, eltérő, de józan és tartós átalakítás bevezetését.".

"Autóval közlekedni egy nagyvárosban nem deviancia és nem bűn.".

Fürjes Balázs úgy vélekedik, hogy ha a több mint tízéves átlagéletkorú, Budapest útjain közlekedő gépkocsiknak a város legforgalmasabb útjain sávlezárásokkal szűkebb keresztmetszetet biztosítanak, sebességkorlátozással pedig lassabb haladásra kényszerítik őket, az növeli a dugót, a károsanyag-kibocsátást, a légszennyezést. Ez pedig a gyalogosok és a kerékpárosok egészségét is károsítja és súlyosbítja a Fővárosi Önkormányzat által kikiáltott klímavészhelyzetet is.

Arra kérik a főpolgármestert, hogy segítsen a mesterségesen gerjesztett autósellenesség, a városlakók mesterséges, ideológiai alapú megosztásának leküzdésében. Az is sokkal jobb megoldás lenne, ha a Transport for London, azaz a londoni BKK mintájára a közösségi közlekedési járatok sűrítésén, esetleg kizárólagos diákjáratok közlekedtetésén gondolkodna a Városháza az autósok büntetése helyett - tette hozzá.

Egyben arra kéri Karácsony Gergelyt, hogy a főváros folytasson le érdemi civil- és szakmai egyeztetéseket, és a közlekedési szakma bevonásával készítsenek el a nemzetközi példák tanulságait is feldolgozó szakmai hatástanulmányokat, forgalmi modelleket. Hozzátette: "be kell lássuk, hogy olykor jószándékkal is lehet az eredetinél sokkal rosszabb helyzetet teremteni".

Végül hangsúlyozta, hogy ő maga és Vitézy Dávid, a kormányzati Budapest Fejlesztési Központ vezetője személyesen is a főpolgármester rendelkezésére áll a közös szakmai munka folytatása érdekében.