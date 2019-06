Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy könnyítéseket ígér a kormány a családoknak

A kormány célja, hogy évről-évre mindig egyre könnyebb legyen a családalapítás Magyarországon - jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, Novák Katalon a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában az MTI szerint.

Ezzel kapcsolatos, hogy a kormány tovább könnyítette a július 1-jétől kérhető babaváró támogatás igénylését. Mint mondta, azt szeretnénk, ha a lehető legszélesebb körnek és a leginkább zökkenőmentesen hozzáférhető legyen ez a támogatási forma - tette hozzá Novák.

A rendeletet úgy bővítették, hogy a júliusban született kisbabák családjára is vonatkozzon. Eddig úgy szólt a szabályozás, hogy csak a támogatásról szóló szerződés megkötését követően született gyermekek jogosítanak fel a támogatásra. A logika az jövőben is ez, viszont ha júliusban megszületik egy kisbaba, nem reális azt várnunk a szülőktől, hogy már egy megkötött szerződéssel rendelkezzenek - indokolta az államtitkár

Olyan házaspárok igényelhetik a babaváró támogatást, ahol a feleség 40 év alatti és legalább egyikük tud igazolni egy legalább hároméves munkaviszonyt vagy például felsőoktatási jogviszonyt. "Majd a megszületett gyermekeiknek köszönhetően tudják a felfüggesztést vagy a hitelelengedést kérni, akkor, amikor a babák érkeznek szépen egymás után" - mondta az államtitkár.

Novák Katalin azt mondta, nem szeretnék, hogy mégegyszer ilyen helyzet előállhasson, ezt az adósságcsapdát a jövőben szeretnék elkerülni. Ezért van már teljes hiteldíj mutató, ezért van adósságfék is. Az az alapelv, hogy a törlesztőrészlet ne haladja meg a fizetés bizonyos százalékát, jellemzően a havi fizetésnek a felénél ne legyen több, amit egy családnak hónapról-hónapra ki kell gazdálkodnia.

Ha már a házaspárból az egyikük egy minimálbérrel rendelkezik, akkor az ő számukra a 10 millió forintos babaváró támogatás is elérhető lesz. Ebben az esetben a havi maximális törlesztőrészlet 50 ezer forint, ilyen részletekben kell visszafizetni a kamatmentes kölcsönt, hogyha viszont születnek a gyerekek, akkor a hiteltörlesztés felfüggesztése vagy részbeni vagy teljes elengedés is bekövetkezik - mondta.

A Magyar Nemzeti Bank abban is állást foglalt, hogy 75 százalékban felhasználható önerőnek a babaváró támogatás egy következő vagy egy bármilyen hitelhez. Ha a fiataloknak hitelre van szükségük, akkor a babaváró támogatásra tekinthetnek önrészként, akár hitel kiváltására is használhatják ennek a 75 százalékát, azaz 10 millió forint esetén 7,5 millió forintot tudnak önerőként felhasználni.

Azzal kapcsolatban, hogy vannak olyanok, akik önhibájukon kívül kerültek elmaradásba egy másik hitellel kapcsolatban, Novák Katalin azt mondta, azok számára is megnyílik a babaváró támogatás lehetősége, akik a a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) negatív listáján még fent vannak (azaz már visszafizették adósságukat).

A többi új lehetőségről szólva elmondta, hogy a csok-hoz kapcsolódó bővülő kölcsön most már használt ingatlanokra is igénybe vehető lesz és ott van a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása, amely egy már kifejezetten a meglévő gyermekek után igénybe vehető segítség. Ezeken kívül a bölcsődeépítéseket, a bővülő bölcsődei szolgáltatásokat is ugyanúgy tudják majd élvezni a mostani kisgyerekesek.

Jövőre indul a nagyszülői gyed és a négygyermekesek személyi jövedelemadó mentessége. Ha ez utóbbit vesszük alapul, akkor kifejezetten azok az édesanyák vagy akár már nagymamák fognak részesülni ebben a lehetőségben, akik négy gyermeket már vállaltak, adott esetben már felneveltek és jelenleg nem jogosultak családi adókedvezményekre, hiszen már a gyerekeik felnőttek. "Ők január elsejétől nem fizetnek egyetlen fillér személyi jövedelemadót sem" - magyarázta Novák Katalin.