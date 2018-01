Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy pofon érkezik - jöhet a 400 forintos üzemanyagár

Hároméves csúcson áll a hazai üzemanyagárakat sokban meghatározó Brent ára. Szakértők szerint akkor is összejöhet a 75-85 dolláros ár, ha nem történik valamilyen geopolitikai „katasztrófa”. Ez pedig könnyen 400 forint környékére lökheti a magyarországi üzemanyagárakat.

Az északi-tengeri Brent hordónkénti (159 liter) ára 69,2 dollár volt szerdán, ma pedig járt 69,3 dollár felett is. Ezzel az energiahordozó több mint hároméves csúcsot állított fel. Az Investing.com adatai szerint utoljára 2014. decemberében volt a jelenleginél drágább az olaj.

A változatlan nyersanyagár és a dollárhoz képest jó 10 forinttal erősebb forint ellenére 2014-ben mind a benzin, mind pedig a gázolaj többe került. Jelenleg ugyanis a benzin literje 361,5 forint, szemben a 2014 december eleji 376,8 forinttal. A gázolajért 374,3 forintot kell most fizetni, 2014 november végén viszont 393,2-őt kellett. A Mol finomítói árrése 2014 végén 5 dollár volt, 2017 végén 5,1 dollár.

A különbség okát vélhetően a Mol árazási politikájában kell keresni - mondta Kovács Bálint, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a Napi.hu-nak.

A magyar olajcég eredménytermelő szerkezete más volt 2014 végén és más most, ráadásul elképzelhető, hogy a téli időszakban - amikor az üzemanyag iránti kereslet relatíve nem magas - a cégnek "nem szerencsés" nagyot emelnie.

Kovács szerint a Brent ára - a geopolitikai problémák eszkalálódása nélkül - 74-75 dollárig emelkedhet. Ez a WTI esetében 70 dollár körüli szintet jelenthet, ezen pedig már elképzelhető, hogy beindulnak a jelenleg még álló palaolaj-kitermelők Amerikában. A tengerentúlon az elmúlt években nem a tornyok számát növelték, hanem a produktivitást emelték. Ennek eredményeképpen ma már mintegy 10 százalékkal több olajat lehet felhozni a felszínre, mint korábban.

A Brent emelkedését várja Pletser Tamás, az Erste Befektetési Zrt. olaj- és gázipari elemzője is. Szerinte 75-80 dollárig mehet az olaj ára. A szakértő hangsúlyozta, hogy ez mindenfajta váratlan esemény nélkül is elérhető. Ha például a szaúdi-iráni konfliktus éleződik, vagy Venezuelában romlana a helyzet, akkor összejöhet a 100 dollár feletti szint is.

Pletser szerint az OPEC kitermelés-korlátozó megállapodásának hatása kezd beérni, de 75-80 dolláros szint környékén már lehet, hogy ők is átgondolnák a nemrég meghosszabbított egyezség részleteit.

Bár a Mol árazásáról nincsenek információk, egy további 5-10 dolláros olajdrágulás és az év előrehaladtával emelkedő kereslet könnyen 400 forint közelébe lökheti majd a magyarországi üzemanyagárakat. Apró öröm, hogy ilyen olajár mellett egészen biztosan nem kell jövedékiadó-emelésre számítani.