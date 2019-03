Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy sikerekről beszélt az MNB igazgatója

Abszolút sikeres a jegybank által mintegy másfél éve bevezetett, a lakosságot a fix kamatozású hitelek felé terelő program, januárban az új kibocsátások mintegy 95 százaléka már fix kamatozású hitel volt - mondta Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) igazgatója szerdán az M1 csatorna Ma este című műsorában az MTI szerint.

Az igazgató arról is beszélt, a minősített fogyasztóbarát lakáshitel nemcsak azért fontos, mert fix irányba tereli a lakossági hitelfelvételt, hanem azért is, mert összehasonlíthatóvá teszi a termékeket, így a bankok kénytelenek versenyezni.

Banai Ádám szerint mind a személyi hitelek, mind a lakáskölcsönök dinamikusan nőnek. A nem teljesítés terén is nagyon pozitív tendenciák vannak, jelentősen - az öt évvel ezelőtti mintegy 20 százalékról körülbelül 7 százalékra - csökkent a nem teljesítő hitelek aránya a háztartásoknál.

A jegybanknál a továbbiakban is ezt várják, hiszen az új hitelezési szabályok - az adósságfék - is abba az irányba terelik az ügyfeleket, hogy csak olyan mértékben adósodjanak el, amit képesek is lesznek törleszteni - mondta az igazgató.