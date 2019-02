Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy turisztikai pénzosztás - itt vannak az újabb részletek

A Magyar Turisztikai Ügynökség által szervezett Kisfaludy szálláshely fejlesztési program nyertes pályázói a vissza nem térítendő állami támogatás mellé kedvezményes kamatozású állami hitelt is kérhetnek a Magyar Fejlesztési Bank által kidolgozott 50 milliárd forintos hitelprogramból.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) 300 milliárd forintos Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési program legnagyobb támogatásait kormányközeli vállalkozók kapták, az átlagosan 50 százalékos vissza nem térítendő állami támogatás mellé pedig a beruházás 30 százalékára az állam kizárólagos tulajdonában lévő Magyar Fejlesztési Banktól (MFB) kedvezményes hitelt is igényelhettek a szerencsés pályázók, vagyis a vállalkozásoknak legfeljebb 20 százalék önrészt kell csak biztosítaniuk egy szálloda felépítéséhez vagy fejlesztéséhez.

Például a nyertesek listája szerint 2,9 milliárd forint támogatást kapott a kormány turisztikai szervezetétől a CDHT Hotel Projekt Kft. a Tihanyi kastélyszálló és tréning központ elnevezésű hotel megvalósítására. A 2018-ban alapított cég az A8 Palace Hotel Zrt. tulajdonában van, amelynek igazgatósági tagja Garancsi István, a székesfehérvári Mol Vidi FC labdarúgóklub tulajdonosa és elnöke, de a cégben Garancsi István mellett Csányi Sándor OTP-vezérnek és Hernádi Zsolt Mol-vezérnek van még érdekeltsége.

Együtt írták a pályázatokat

Az MFB 2017-ben jelentette be, hogy mintegy 50 milliárd forintos kerettel elindult a Kisfaludy turizmusfejlesztési hitelprogram. A kölcsön minimálisan igényelhető összege 10 millió forint, a maximális hitelösszeg meglévő turisztikai kapacitáshoz kapcsolódó fejlesztésre 500 millió forint, új turisztikai kapacitás létrehozására pedig maximum 3 milliárd forint. A hitelt minimum 10 százalékos önerővel vehették fel az ügyfelek, futamideje 2-15 év között lehet. A legnagyobb, 500 millió forint feletti hitelösszeget közvetlenül az MFB-ben is lehetett igényelni. Főleg a kedvezményes kamatozás miatt lehetett sokak számára csábító a hitelprogram. "A kereskedelmi bankokkal együttműködésben majd minden magyarországi bank értékesítheti a kedvezményes hitelt, ami a támogatási elem nélkül, önmagában is elérhető lesz" - fogalmazott Bernáth Tamás, az MFB elnök-vezérigazgatója.

A MTÜ honlapja szerint ráadásul a Kisfaludy szálláshelyfejlesztési konstrukció az egyik első azon kiírások között, melyekben az állam új típusú pályázati logikát kívánt érvényesíteni. Ennek az a lényege, hogy az MTÜ végigkísérte a pályázókat a teljes folyamat során, a projekttervek előkészítésétől a pályázat beadásán és a projektfejlesztésen át a fejlesztés megvalósításáig. Guller Zoltán MTÜ-vezérigazgató szerint kizárólag szakmai szempontok alapján döntöttek a pályázatokról. Tavaly szeptemberi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a Kisfaludy programban meghirdetett felhívásokra 1522 pályázat érkezett. A Magyar Időknek nyilatkozva a vezérigazgató elárulta: az első ütemben több mint 80 milliárd forint értékben valósulnak meg fejlesztések, amelyhez a magyar kormány 48 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást ad.

Kevesen kaptak nagyon sokat

A Napi.hu korábban megírta, hogy Mészáros Lőrinc ötcsillagos szállodája és Tállai András államtitkár testvérének mezőkövesdi panziója is kapott vissza nem térítendő támogatást az állami ügynökségtől. A támogatói okirattal rendelkező pályázatok listája szerint a Rabbiház Kft. is 165 millió forintot kapott a kormány turisztikai szervezetétől a mádi Rabbiház panzió fejlesztésére. A cég pedig a Köves Slomó által vezetett EHIH tulajdonában van. Az EMIH jó kapcsolatot ápol a kormánnyal, hiszen a Sorsok Házát a kormány a Köves Slomó vezető rabbi által irányított zsidó egyházra bízta.

Azt pedig a 24.hu vette észre, hogy L. Simon László, fideszes parlamenti képviselő feleségének cége, a Simon és Simon Mezőgazdasági Kereskedelmi és Idegenforgalmi Kft. 45,5 millió forintot nyert el az agárdi Simon Panzió fejlesztésére. A támogatott pályázat egészen pontosan a "Tematikus szolgáltatások körének bővítése és a szolgáltatási színvonal emelése a Simon Panzióban" nevet viseli. A cégnek tavaly januárig a volt államtitkár, L. Simon László is tulajdonosa volt, jelenleg pedig felesége, a korábbi fitneszedző Vass Eszter viszi a vállalkozást. A cikk szerint a társaság 2017-ben 41 millió forint árbevételt hozott és 4,8 millió forint veszteséget mutatott ki. A megelőző négy évben is veszteséget produkált a cég: 2017 óta összesen 90 millió forint mínuszt hozott össze.

Az összesen több mint 43 milliárdos támogatást 625 projektre osztotta szét a MTÜ, és mint a Balatontipp és a 24.hu megírta, ebből 15,9 milliárd forintot hét projekt nyert el, azaz a pályázók egy százaléka vitte a pénz több mint harmadát. A Balatontipp összegzése szerint 29 pályázónak ítéltek meg 100 millió forintnál több támogatást, 475 projekt, a pályázók durván háromnegyede pedig 50 millió forintnál kevesebb támogatást nyert el. Utóbbiaknak összesen 13,8 milliárd forint jutott, kevesebb, mint a milliárdosoknak.

