Nagy változás érik a tömegközlekedésben

A közösségi közlekedés részére 2022-től csak elektromos buszokat lehet vásárolni állami támogatással, de addig is lesz egy, az elektromos meghajtású autóbusz-beszerzést ösztönző mintaprojekt 800 millió forintból. Egyebek mellett ezt tartalmazza az új buszstratégia.

A Magyar Közlönyben megjelent határozat bevezetőben kijelenti, hogy a kormány elfogadta Magyarország új buszstratégiai koncepcióját, amelynek végrehajtását az innovációért és technológiáért felelős miniszterre bízza. Az új stratégia 2028-ig szól és az eddig is hangoztatott követelményeket tartalmazza így

a busz-állomány cseréjét,



a hazai buszgyártás ösztönzését,



a buszok átlagéletkorának és károsanyag kibocsátásnak a csökkentését,



végül pedig az utazás minőségének a javítását.

2022-ig az állam támogatja még az Euro-6 motorral szerelt, továbbá a sűrített földgázzal működő buszok beszerzését is, de azt követően már csak a kizárólag elektromos buszok beszerzése kap támogatást. Addig is - pontosabban 2020 utolsó napjáig - a Zöld Busz Mintaprojekt keretében régiónként legalább egy (megfelelő telephelyi infrastruktúrával rendelkező) településen legalább három hónapos demonstrációra lehet támogatást igényelni. Itt kizárólag elektromos buszokat mutatnak be, a keret pedig 800 millió forint. Ugyancsak 2020 végéig, a megyei jogú városok pályázhatnak egy másik 800 milliós keretre, amelyből elektromos buszokat vásárolhatnak, 20 százalékos támogatással.

A határozat intézkedik - a mintaprojekt részére - 1,6 milliárd forint átcsoportosításáról az idei költségvetésben.

Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára jelentette be korábban, hogy a nemzeti buszstratégia keretében 35,9 milliárd forint támogatást biztosít a kormány a következő tíz évben környezetbarát, döntően elektromos buszok beszerzéséhez a 25 ezer lakosnál nagyobb településeken. A kormány a buszbeszerzéshez maximum 20 százalékos támogatást nyújt a járműcserét tervező önkormányzatoknak, illetve helyi közlekedési társaságoknak. A teljes beruházási költség mintegy 160 milliárd forint, ebből a számítások szerint 1290 új busz állhat üzembe a nemzeti buszstratégia részét képező zöld busz program keretében.