Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy változás jöhet - szigorítják az éjszakai alkoholárusítást

Éjszaka nem lehetne alkoholt vásárolni a nemzeti dohányboltokban, a jegyző pedig akár be is zárathatná azt a trafikot, amelyik nem tartja be a korlátozást - ezt tartalmazza a Kocsis Máté fideszes frakcióvezető által benyújtott törvényjavaslat.

Az önkormányzatok képviselő-testülete a jövőben rendeletben előírhatja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén található nemzeti dohányboltban 22 óra és 6 óra között nem lehet szeszes italt árusítani - szerepel abban a törvénymódosítási javaslatban, amelyet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője nyújtott be csütörtökön a Lázár János fideszes képviselő, nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos által jegyzett trafiktörvényt szigorító törvényjavaslathoz. A parlament gazdasági bizottsága már tárgyalta is Kocsis Máté előterjesztését.

A korlátozás betartását az önkormányzat jegyzője ellenőrizheti, és akár egymillió forintos bírságot is kiszabhat, legsúlyosabb esetben pedig a vámhatóságnál kezdeményezheti a trafik bezárását is. "Számos állampolgár nyugalmát zavarják az éjszaka (22 óra után) is nyitva tartó dohányboltok, mivel egyesek az üzletben megvásárolt szeszes italt az üzlet előtti közterületen hangoskodva fogyasztják el. A jegyzőnek nincs hatásköre a nemzeti dohányboltok működésére, ezáltal a lakók nyugalmának megőrzésére"- indokolta meg Kocsis Máté, hogy az önkormányzatok a jövőben miért dönthetnek úgy, hogy a dohányboltokban éjszaka nem lehet majd alkoholt vásárolni.

Még tavaly decemberben beszélt arról Bús Balázs Óbuda-Békásmegyer fideszes polgármestere, hogy törvénymódosítást kezdeményez annak érdekében, hogy ezentúl a jegyző rendelkezhessen hatáskörrel az alkoholt is árusító dohányboltok esetében. Az éjszaka is nyitva tartó trafikoknál ugyanis rendszeressé vált az alkoholfogyasztás, ami zavarja a lakókat, azonban jelenleg nincs lehetősége az önkormányzatoknak az ügy rendezésére. Bús Balázs szerint a nemzeti dohányboltok indulásakor nem volt még probléma, azonban mára néhány, éjjel is nyitva tartó üzlet környékén rendszeressé vált az italozás.

A kereskedelemről szóló törvény alapján a jegyző nem rendelkezik hatáskörrel a nemzeti dohányboltok kapcsán, ezért az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet rendelkezései sem alkalmazhatóak a nemzeti dohányboltok esetében, azaz a dohányboltok nyitvatartását nem korlátozhatják akkor sem, ha folyamatosan visszatérő lakossági panaszokat vált ki egy-egy üzlet működése - olvasható az obuda.hu oldalon. A dohánytermék-kiskereskedelem hatósági felügyeletét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el, de a vámhatóság hatásköre nem terjed ki a közterületi italozás, hangoskodás megszüntetése érdekében tett intézkedésekre.