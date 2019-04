Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy változás jön a jogosítványoknál és más okmányoknál

Számos újításra készül a kormány: azonnali utalásra is lehetne megbízást adni az elektronikus személyazonosító igazolvánnyal. Lehetővé tennék azt is, hogy belföldön vezetői engedély kiállítása nélkül is szabályosan közlekedjünk - idézi az mfor.hu

A tegnap megjelent Magyar Közlönyből kiderül, hogy több eljárásban is elektronikus alapokra helyeznék az ügyintézést - írja a portál.

Így például a vezetői engedélyek, a házasságkötés, illetve az elhalálozást követő ügyintézés során sem kellene papíralapú dokumentációval foglalkozni. A kormányhatározat szerint a belügyminiszternek kell kidolgoznia - más miniszterek bevonásával - az alábbi koncepciót:

a vezetői engedély igénylésére és kiállítására, érvényességének meghosszabbítására, valamint a kapcsolódó nyilvántartások vezetésére és az adatok elektronikus továbbítására vonatkozóan, ennek keretében térjen ki annak vizsgálatára, hogy vezetői engedély fizikai kiállítása nélkül, kizárólag nyilvántartási adatokra alapozva belföldön megvalósítható-e a vezetői jogosultság zavartalan gyakorlása,

az elhalálozást követő, ahhoz kapcsolódó eljárások lefolytatásához vagy megindításához szükséges folyamatok teljes körű elektronizálása és automatizálása vonatkozásában,

a házasságkötéshez kapcsolódó eljárások lefolytatásához vagy megindításához szükséges folyamatok teljes körű elektronizálása és automatizálása vonatkozásában.

A határozat részeként az elektronikus személyazonosító igazolvány funkcióinak továbbfejlesztéséről is rendelkezett a kormány. A belügyminiszternek 2020. december 31-ig kell kidolgoznia és végrehajtania az okmánybiztonság növelése, valamint a szélesebb körű felhasználás biztosítása érdekében szükséges fejlesztéseket, így

a polgár lakcímadatának és személyi azonosítójának elektronikus személyazonosító igazolványon való megjelenéséhez szükséges 95 millió forint forrásról, illetve

az egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó 775 millió forint forrásról.

Az első tételre a felmerülés ütemében lesz szükség, a másodikat pedig a 2020-as költségvetésbe kell betervezni.

A portfolio.hu felhívja a figyelmet egy másik újításra is: a belügyminiszternek azt is meg kell vizsgálnia a Magyar Nemzeti Bank bevonásával, hogy az elektronikus tárolóelemmel rendelkező személyazonosító igazolvány képessé tehető-e arra, hogy az azonnali átutalások kapcsán fizetési megbízások indítására szolgáljon. Ez utóbbira a kormányhatározat május 31-et jelölte meg határidőként. A határozat felkérte az MNB elnökét, hogy ebben a feladatban működjön közre.

További változás, hogy az újszülöttek életkezdési támogatását (ez az az összeg, amit Start értékpapírszámlára helyez a kincstár, ami Babakötvény vásárlása esetén hozzáadódik a befektetésekhez) 2020. január elsejétől hivatalbóli okmányellátással és az alanyi jogon járó családtámogatások automatikus igénylésének biztosításával támogatják. A miniszterelnök a határozatban felhívta a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az újszülöttek életkezdésének támogatása érdekében a szükséges 365 millió forint rendelkezésre állásáról.