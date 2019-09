Nagy változás jön a trappista sajtoknál

A kormány célja, hogy a magyarok a jó minőségű élelmiszereket válasszák a boltok polcairól. Ehhez nyújt segítséget az Élelmiszerkönyv - mondta a hvg.hu-nak Bognár Lajos, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkára.

Élelmiszerkönyvnek kettős a célja: egyrészt a vállalkozások számára jelent egy minőségi követelményrendszert, másrészt a vásárlói elvárásokat kell kiszolgálnia, ezért mindig vita lesz, hogy az előírások gátolják vagy segítik az ipart. Meggyőződésünk, hogy azoknál a termékeknél, amelyek az Élelmiszerkönyvben megtalálhatóak, a vásárlók elvárása - például, hogy a régi, jó minőségben kapja meg azt, amit virslinek hívnak - nagyon fontos szempont - mondta a portálnak.

A hústermékek után most tervezzük a tejtermékek esetében az előírások bővítését, például a a legnépszerűbb sajtféleség, a trappista sajt élelmiszerkönyvi szabályozását. Az ipari szereplőkkel közösen alakítottuk ki az előírásokat. Nyilván olyanokat, amelyeket a cégek be tudnak tartani, miközben a vásárló is jó minőséget kap.

Arra a kérdésre, hogy mikor csökkenhet a kereslet a silányabb minőségű importélelmiszerek iránt, Bognár Lajos azt válaszolta, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, sok munka kell ahhoz, hogy teljesen átálljon az emberek gondolkodása. Az elmúlt évek azt mutatták, hogy változnak a hazai lakosság igényei is, egyre inkább a minőségi élelmiszereket keresik - nyilván ebben benne van az is, hogy nőtt a vásárlóerő, de az is, hogy a hazai élelmiszeripar is képes már minőségi élelmiszereket előállítani, és ehhez hozzátehetjük a szemléletformálást is.