Nagy változás jön az állattenyésztésben augusztustól - itt a javaslat

Állatot klónozni vagy a génjeit módosítani tilos lesz. Az őshonos fajtákat szigorúan védi majd az állam.

Benyújtotta a kormány a parlament elé az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló törvényjavaslatot. A tervezet szerint tilos lesz augusztustól mezőgazdasági célból géntechnológiával módosított állatfajtákat előállítani. Klónozni is tilos lesz az állatokat - ha csak erről eltérő törvényi rendelkezés nem születik.

Az indoklás szerint erre azért van szükség, mert élelmezési és mezőgazdasági célú genetikai erőforrásaink, a hazai haszonállat fajok, fajták kiemelt fontosságú nemzeti örökségeink, közkincseink, nemzeti identitásunk részei és Magyarország szimbólumai is. Genetikai erőforrásaink felkutatása, begyűjtése, megőrzése, fenntartása és felhasználása fontos élelmezés- és élelmiszerbiztonsági stratégiai kérdés, hiszen ezáltal tudjuk csökkenteni a külföldi szaporítóanyagok iránti kiszolgáltatottságunkat és megteremteni a magyar mezőgazdaság függetlenségét.

Fontos újdonság még, hogy tenyésztőszervezetben költségvetési szerv is részesedést szerezhet, korábban állami szervezet erre nem volt jogosult. Vagyis most már állami szerv is felügyelheti, hogy rendben folyik-e majd a magyar állatfajták szaporítása és tenyésztése. A tenyésztőszervezeteket hatóság ismeri majd el, és a tenyésztési programot is az hagyja jóvá. Ellenőrzik majd, megfelelő egyedeket szaporítanak-e, illetve megfelelőek-e a szaporítóanyagok.

Védik az őshonos fajtákat

A védett és őshonos fajtákat felszámolni csak külön bejelentéssel lehet - kivéve, ha járványügyi intézkedés miatt rendelik el az állatok leölését. Vágóállatként tilos a védett és őshonos fajtákat értékesíteni, ha a felszámolandó tenyészet kiemelt genetikai értéket képvisel vagy kis létszámú vonal vagy család részét képviseli, és a vágóhídra küldése veszélyeztetné a génállomány fennmaradását.

A hatóság az ilyen fajtáknál korlátozhatja a szaporítóanyagok, a tojások kereskedelmét, sőt akár le is foglalhatja a tenyészállatokat, szaporítóanyagot, a genetikai mintákat vagy a kelteltő tojásokat. Ha nagy a veszély, az állam akár meg is vásárolhatja majd a veszélyeztetett őshonos fajok szaporításához szükséges genetikai mintákat.