Nagy változás készül a televíziós hálózatokban - megszólalt a hatóság

Közzétette véleményezésre honlapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) annak a dokumentációnak a tervezetét, amely alapján áprilisban megpályáztatja az országos földfelszíni digitális televíziós műsorszóró hálózatok építését és üzemeltetését – a jelenlegi szolgáltató jogosultsága ugyanis 2020 őszén lejár.

A piaci szereplők észrevételeit, véleményét március 26-áig várja az NMHH. A hatóság tervei szerint a pályázat nyertesének biztosítania kell, hogy a szabadon, előfizetés nélkül fogható közszolgálati televízió- és rádiócsatornák 2020 után is folyamatosan, változatlanul jó minőségben elérhetőek maradjanak, plusz költség nélkül.

Magyarországon 2008 óta működnek országos földfelszíni digitális televíziós műsorszóró hálózatok, ezek üzemeltetési jogosultságát 12 évre az Antenna Hungária Zrt. nyerte el, amely a MinDig TV-szolgáltatáscsaládon keresztül hasznosítja azokat. Magyarországon jelenleg öt, DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial), azaz digitális földfelszíni videós jeltovábbítást lehetővé tevő hálózat működik 470 MHz és 790 MHz között (az UHF-sávban), melyeken az üzemeltető 12 ingyenes és 47 fizetős televíziócsatorna, valamint a 4 közszolgálati rádiócsatorna műsorát továbbítja - olvasható a hatóság közleményében.

A jelenlegi hálózatok üzemeltetési jogosultsága 2020. szeptember 5-én jár le - a kapcsolódó előfizetői szerződések is ehhez igazodnak -, de a hatóság már most, másfél évvel a lejárat előtt elindítja a pályázati eljárást, hogy a frekvenciák újraosztása ne okozzon fennakadást sem a leendő szolgáltatónak, sem a nézőknek, elegendő időt hagyva a felkészülésre. A pályázat nyertese öt hálózatot építhet ki és üzemeltethet 2020. szeptember 6-ától 12 éven át. Az NMHH feltételként szabja a pályázóknak, hogy minden állampolgár számára kódolatlanul és folyamatosan biztosítsák a közszolgálati televíziós és rádiós tartalmak elérését, változatlan minőségben és ingyenesen a majdani, új hálózatokon is.

A lejáró jogosultság újrapályáztatása nemzetközi kötelezettség is

A jelenlegi hálózatok egy része a 700 MHz-es (694-790 MHz közötti) frekvenciasávot használja, ezt azonban az európai uniós irányelvek alapján - összhangban a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által megfogalmazott célokkal, illetve a Nemzeti Ütemtervben foglaltakkal - a magyar hírközlési hatóságnak is szabaddá kell tennie 2020-ig a közelgő 5G-s fejlesztésekhez.

Az új hálózatok közül három már a DVB-T2-es szabványnak megfelelő, modernebb hálózat lesz, ami a jövőben akár a mostaninál több tévécsatorna elérését, akár a meglévők jobb minőségű vételét is lehetővé teheti majd. Emellett a "kiürülő" 700 MHz-es sáv kulcsszerepet játszik a szintén idén tervezett mobil célú frekvenciaértékesítésben, és ez a sáv is használhatóvá válik majd az 5G-s fejlesztésekre, a jövő technológiáira. A most induló pályázat tárgya nemcsak a hálózatok működéséhez szükséges frekvenciák használata, de a kapcsolódó műsorterjesztési, illetve kiegészítő médiaszolgáltatások nyújtása is a felhasználóknak, műsorterjesztőknek, médiaszolgáltatóknak.

A kódolatlan csatornák vételének folyamatossága pályázati feltétel

A pályázaton az NMHH kiemelt célja a nézői érdekek szem előtt tartása. A pályázat nyertesének olyan megoldást kell majd alkalmaznia, ami a szabad vétellel tévéző lakosságnál nem jelent semmilyen anyagi megterhelést, beavatkozást, és amihez nem lesz szükség új vevőberendezés megvásárlására, azaz a meglévő DVB-T-s set-top-boxát vagy televíziókészülékét senkinek sem kell lecserélnie.

Az előfizetéses szolgáltatások körét a modernebb hálózatokon a nyertes a saját üzleti döntése alapján határozza majd meg, melyhez biztosítania kell - ingyenesen vagy díj ellenében - DVB-T2-es set-top-boxot. Ez azonban a kódolatlan csatornákkal ellentétben - ahogy jelenleg is - piaci alapú szolgáltatás.

A véleményezésre most közzétett dokumentációtervezethez kapcsolódóan szakmai konzultációt is szervez az NMHH a piaci szereplők számára, amely március 20-án, a végleges pályázati kiírás pedig áprilisban várható. A tervek szerint már júniusban nyertest hirdethet a hatóság. A mostaniaknak megfelelő két DVB-T-s hálózatot 2020. szeptember 5-éig kell majd kiépítenie a leendő üzemeltetőnek, és biztosítania azokon az előfizetés nélküli, közszolgálati csatornák folyamatos elérését. Az előfizetéses szolgáltatásoknak helyet adó három modernebb hálózat elindítására további hat hónapja lesz a nyertesnek.