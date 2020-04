Nagy volt a szigor - több tonna sertéshúst semmisítettek meg

A NAV munkatársai egy korábban már megbírságolt cég teherautóját ellenőrizték, és ismét a szállítólevélen feltüntetettnél több és nem megfelelően hűtött sertéshúst találtak a járműben, végül 2,5 tonna árut kellett semmisíteni.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőr munkatársai egy korábban már vizsgált cég teherautóját ellenőrizték Békés megyében. A társaság a büntetésből és a kényszerpihenőből nem tanult, megint meg kellett semmisíteni az egész szállítmányt - írta a NAV Facebook-bejegyzésében, amelyben egy videófelvételt is közzétettek a rakományról.

A pénzügyőrök Kaszaper és Orosháza között ellenőrizték a 3,5 tonnás teherautót, amely a papírok szerint csaknem két tonna kabátszalonnát és ipari nyesedéket szállított Budapestre. A csomagtér kinyitása után a NAV-osok azonnal érezték, hogy a szállított hús büdös. A szalonnát a raktér padozatán lévő koszos műanyag raklapon egymásra pakolták. A rakomány pedig szemmel láthatóan is jóval több volt, mint a szállítólevélen feltüntetett mennyiség, ezért a pénzügyőrök tételesen átvizsgálták a rakományt. Az ellenőrzésen előkerült egy másik szállítólevél is, ami szerint a járműben további 312 kilogramm félsertés is volt.

A pénzügyőrök értesítették a kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi munkatársait, akik megállapították, hogy a szállított hústermékek hűtése és elhelyezése sem felelt meg az előírásoknak, ezért a mintegy 2,5 tonna áru azonnali megsemmisítését rendelték el - írta a NAV.

A jelentős túlsúly miatt feljelentést tettek a rendőrséghez.