Nagyon alacsony a Tisza

A Tisza alacsony vízállása miatt homokpad bukkant elő a kiskörei vízlépcsőnél. Augusztus vége, szeptember eleje egy kisvizes időszak, nem ritka ilyenkor a hasonló jelenség - mondta Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi főigazgatóság szóvivője az InfoRádióban.

A valaha mért legalacsonyabb vízállásánál a Tisza most is átlagosan 1-2 méterrel magasabb. Például Szolnoknál most mínusz 250 centiméter a vízállás, ez a negatív érték pedig éppen 29 centivel magasabb az eddig mért legalacsonyabb értéknél, amit 2003. augusztus 21-én olvastak le a vízmércéről.

Záhonynál és Szegednél, a Tisza két magyarországi végpontjánál eközben akár 1-3 méterrel is magasabb a vízállás, mint amit ott valaha mértek.

Közben a Duna sem túl magas mostanság, de ott napokon belül fél-egyméteres emelkedés várható a vízszintben, a Duna vízgyűjtőjén ugyanis rendesen esett az eső. A Tiszán viszont az elmúlt 3 hónapban elmaradt a csapadékmennyiség a korábban megszokott átlagostól. Minden idők legalacsonyabb vízállásai most nincsenek veszélyben - mondta Siklós Gabriella a rádióban.