Nagyon ígérte a kormány, most hallgat a programjáról

Még tavaly Palkovics László nem sokkal korábban jelentette be, hogy két éven belül amerikai mintára Magyarországon is kiépül az iskolabusz-hálózat. A rendszerről aztán beszéltek Gulyás Gergely és Varga Mihály miniszterek is, mégsem lett belőle semmi.

Tavaly decemberben, szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt különösen nagy erőket mozgósított a kormányzati kommunikáció: két különböző eseményen egyaránt az iskolabuszprogramról beszélt Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, valamint Varga Mihály pénzügyminiszter és a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely. A terv az volt, hogy amerikai mintára építenék ki a hálózatot, beígértek egy jogszabály-előterjesztést is, de végül ez nem jelent meg.

A II. kerületben egy közvélemény-kutatást is készítettek, de a kormány részéről csak néhány érdemi egyeztetés történt. Az ITM még februárban szervezett egy találkozót a szektor érdekképviseleteinek, ahol főképp az alapelvekről és a kísérleti szakaszról volt szó, rengeteg felmerülő kérdésre azonban nem volt válasz - írja a témával részletesen foglalkozó cikkében a G7, amely szerint utoljára a májusi buszkiállításon tárgyaltak a piaci szereplőkkel a programról. Az iskolabuszok üzemeltetőiként potenciálisan érintett fuvarozó kis- és középvállalkozások sem tudnak emiatt túl sokat. Pedig kérdéseik lennének: mekkora buszok kellenek, azokat kik vásárolják majd meg, lesznek-e külön KRESZ-szabályok az iskolabuszokra, de válaszokat egyelőre nem kaptak.

A kormány még az ITK Holding Zrt. debreceni buszgyártó csarnokának októberi alapkőletételén sem kommunikált a témáról, pedig ez a cégcsoport készítette a járművek prototípusát. A Mercedes-Benz Sprinter alapokra épített iskolabuszok erősített a tetőszerkezetet kapott, speciálisak az ülései, a kameráknak köszönhetően van benne 360 fokos parkolási nézet, közlekedésitábla-felismerő, távolságtartó tempomat, sávtartó és oldalszél asszisztens, valamint holttér- és éberségfigyelő is. A sofőr pedig csak azt követően tudja elindítani a gépjárművet, hogy megfújja a szondát. Azt is láthatja a kijelzőn, hogy melyik ülésben ülnek, és be vannak-e kötve a gyerekek. Sőt, még egy nyomkövető szoftvert is fejlesztették, amin a szülő lekövethette volna, hogy a gyereke felszállt-e a buszokra.

A portál megkereste az illetékes ITM-et az ügyben, de a tárca nem válaszolt a portál kérdéseire.

