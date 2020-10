Nagyon lassan térnek magukhoz a benzinkutak a "koronasokkból"

Nagyon lassan kapaszkodik vissza a hazai üzemanyag-forgalom a koronavírus-járvány okozta sokkot követően. Benzinből lényegében annyi fogy mint 2019-ben, a gázolaj pedig százalékról százalékra dolgozza le "hátrányát".

Benzinből most augusztusban több mint 185 millió liter fogyott, amely mindössze 0,4 százalékkal marad el a tavalyi év hasonló időszaki adattól, vagyis gyakorlatilag stagnált. Egy hónappal korábban a 177 millió liter szintén megegyezett (-0,1 százalék) 2019-es párjával - derül ki a NAV statisztikájából.

A tavalyi fogyasztási szint elérése ugyanakkor csak "félsiker", hiszen az évek óta tartó növekedési ütem megtört. 2019-ben a benzinből 4,7 százalékkal fogyott több, mint 2018-ban, 2020 első két hónapjában pedig 6 százaléknál is nagyobb ütemű volt a növekedés éves bázison.

Az első nyolc hónapban 7,6 százalékkal kevesebb benzin fogyott, április volt a mélypont 32,3 százalékos mínusszal.

A gázolajnál - amelynek benzinkúti forgalmában jelentős részt képvisel például a fuvarozás - augusztusban még 4,9 százalékos volt a mínusz az egy évvel korábbihoz képest. Júliusban még 6,8, májusban 7,6 százalékkal volt kisebb a forgalom, a mélypont pedig itt is áprilisban volt -21,8 százalékkal.

A gázolajfogyasztás 4,3 százalékkal nőtt még tavaly, az idei első két hónapban - vagyis a járvány magyarországi megjelenése előtt - pedig 3,1 százalékkal. Ez a szint nagyon messze volt még augusztusban.

A csökkenő kereslet nemcsak az üzemanyagok forgalmán, hanem egy tágabb halmazban, a szabadforgalomba kerülő üzemanyag mennyiségén is meglátszik. Ebben benne van a fuvarozókhoz, mezőgazdasági termelőkhöz közvetlenül kerülő üzemanyag mennyisége is. Mivel ez a szállítások függvényében hektikusan változik, érdemes éves gördülő összeggel (az utolsó és az azt megelőző 11 hónap adata) számolni.

A benzin esetében a 12 hónap alatt szabadforgalomba kerülő mennyiség 1,9 milliárd liter alá süllyedt, amelyre 2018 eleje óta nem volt példa. A gázolaj esetében a 4,3 milliárdos összeg 2018 novembere óta a legalacsonyabb összeg.

Ez a csökkenés az állami bevételeken is meglátszik. Üzemanyag jövedéki adóból augusztus végéig 425 milliárd forint folyt be, amely 4,5 százalékkal alacsonyabb, a tavalyi év hasonló időszaki összegénél. Ez az év hátralevő részében a forgalomtól függetlenül is javulhat, hiszen júliustól a benzin adótartalma 5, a gázolajé 10 forinttal emelkedett, miután a Brent típusú olaj ára a második félévben 50 dollár alatt volt hordónként.