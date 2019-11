Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagyon sok készpénzt tesznek ide magyarok

Népszerű az atm-es készpénzbefizetés a K&H-nál: ma már 10-ből 7 készpénzbefizetést így intéznek. Az idén több mint egy millió alkalommal, vagyis naponta átlagosan több mint 4300-szor használták az ügyfelek a befizető automatákat - adta hírül a bank.

Népszerűek a bank befizetős automatái: az idén - január és szeptember vége között - 1,18 millió alkalommal összesen 381 milliárd forintot fizettek be ezeken keresztül az ügyfelek. Ez azt jelenti, hogy naponta átlagosan több mint 4300-szor, tranzakciónként pedig átlagosan közel 321 ezer forintot tettek be az automatákba.

A készpénzbefizetések 71 százaléka már az atm-eken keresztül történik, azaz tízből hét tranzakciót az automatákon keresztül megy, szemben a 2015-ös 5 százalékos aránnyal, igaz, akkor csak 36 befizetős automatája volt a banknak, míg ma az országban összesen 217 olyan K&H-s atm működik, amely alkalmas a készpénzbefizetésre. A bank adatai szerint az automatás befizetések volumenének növekedésével párhuzamosan csökken a bankfiókokban a pénztári befizetések volumene.

A K&H-nál 2019 novemberétől valamennyi berendezés érintős képernyőt kapott és elérhető az úgynevezett számlaválasztó funkció is. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a bank ügyfelei bankkártyájuk segítségével ezentúl nemcsak a saját, hanem bármelyik K&H-nál vezetett folyószámlára, tartozzon az magánszemélyhez vagy vállalathoz be tud fizetni készpénzt az automatán keresztül. Ehhez egyszerűen csak be kell írni az adott számlaszámot az érintőpanelek segítségével - mondta Kuruc Péter, a K&H Bank hálózati támogatásának vezetője.

Nem csak a K&H-nál, hanem a teljes magyar piacon is hódítanak a befizetős atmek. Az idei első félévben a magyar bankkártyákkal belföldön összesen mintegy 2,9 millió alkalommal több mint 546 milliárd forintot fizettek be az automatákba. Ez azt jelenti, hogy az ilyen befizetések száma éves összevetésben 57 százalékkal emelkedett 2018 első félévéhez képest, a befizetések összege pedig 61 százalékkal gyarapodott.