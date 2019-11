Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagyot bukott az állam egy agrárperben

Jelentős kártérítést kell fizetnie az államnak még egy korábban, a földtörvény módosítása miatt indított nemzetközi peres eljárás eredményeként. Most hozott ítéletet a Világbank választott bírósága.

Több mint 7 millió euró, vagyis 2,4 milliárd forint és kamatai megfizetésére kötelezte a magyar államot a Világbank mellett működő nemzetközi bíróság - írja a hvg.hu.

A washingtoni központú ICSID-hez a brit Magyar Farming Company Ltd (MFC) és annak leányvállalata, a burgonyatermesztéssel és marhatenyésztéssel foglalkozó, az ikrényi állami gazdaságból alakult Inícia Zrt., illetve annak közvetlen tulajdonosa, a Kintyre Kft. fordult, mert a földtörvény 2011-es módosítására hivatkozva felbontották a vele kötött hosszú távú földbérleti szerződést.

A több mint 500 hektáros területet új bérlőknek adta a Nemzeti Földalap, miközben a helyi jegyző is kiállt a föld korábbi művelői mellett, hogy ne vesszen el a termés. A birtokvédelmi eljárás közben az Inícia el is kezdett aratni, amiből kisebb helyi háború és perek is születtek - ezek egyikében döntött szerdán az ICSID.

A portál szerint a döntés nem okozott különösebb meglepetést, mivel az Európai Bíróság korábban kimondta, hogy az uniós joggal ellentétes a külföldiekkel kötött határozatlan idejű vagy 2032 után lejáró haszonbérleti szerződések felmondását azonnali hatállyal és kompenzáció nélkül lehetővé tevő törvénymódosítás.

Az ügyvédi költségekre csaknem egymilliárd forintot különítettek el a tavalyi és az idei költségvetésből. Magyarországot az ügyben a Horváth & Partners Law Firm DLA Piper ügyvédi iroda képviselte. Ezen túl az állam köteles kifizetni a felperes perrel kapcsolatos költségeit, ami kamatok nélkül nagyjából 242 millió forintot.