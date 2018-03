Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagyot drágulhat a cigaretta - lejárt a határidő

Lejárt a határidő és Magyarország még mindig nem teljesítette az Európai Unió előírásait a cigaretta jövedéki adójával kapcsolatban. A nagy kérdés, hogy amiatt indul-e az ország ellen kötelezettségszegési eljárás, illetve mikor hozza meg a kormány a fájdalmas lépést.

Valamennyi uniós országnak meg kell felelnie 2018 januárjától annak a tanácsi rendeletnek, amely a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó mértékét határozza meg. A rendelet 2011-es, a megfelelés érdekében nyolc ország - köztük Magyarország - átmeneti időszakot kapott. Ezzel együtt a dohányosok az elmúlt években a saját pénztárcájukon is érezhették, hogy a magyar kormány folyamatosan emelte a jövedéki adót. (Igaz, a cigaretta ára a dohánykiskereskedelem átalakítása miatt is emelkedett.)

Az uniós jogszabály szerint a jövedéki adó mértékének el kell érnie a cigaretta súlyozott átlagárának legalább 60 százalékát, és minimum 90 eurót. Ha azonban egy országban ezer szálanként legalább 115 eurót szednek be ezen a jogcímen, akkor nem kell teljesíteni a 60 százalékos kritériumot.

Az európai országok között nagy különbségek vannak abban, hogy miként teljesítik e kritériumokat. A nyugat-európai országokban jellemzően igen magas a cigaretta ára és a jövedéki adóteher is jócskán a 115 eurós szint felett mozog. A szegényebb régiós országokban viszont igyekeznek kicsivel a 60 százalék felett tartani az adó szintjét. Az előírások értelmében ha egy országban változik a súlyozott átlagár, akkor a változást követő második év január 1-ig van lehetőség korrigálni.

A friss uniós lista szerint például Bulgáriában jelenleg 127,8 euró a súlyozott átlagár, egy doboz cigi 800 forintba kerül, a jövedéki adó pedig jelenleg 87,6 euró, amely korrekcióra szorul a 90 eurós minimum miatt. A 2018 januári adatok szerint Románia sem teljesíti a kritériumokat (57,9 százalék), azonban ők a fél évvel ezelőtti lista szerint még éppen megfeleltek.

Az EU-ban az íreknek kell manapság a legtöbbet fizetniük a cigarettáért: ezer szálanként 503,5 eurót, amely egy dobozra vetítve 3152 forintot jelent. Ennek 70 százalékát szedik be jövedéki adó formájában. Nem sokkal marad el Nagy-Britannia sem, ahol az átlagár 441,6 euró, amely 2750 forintos kiskereskedelmi árat jelent. A jövedéki adó mértéke itt is magas: 72 százalék.

Milyen emelés jöhet?

Magyarországon 175,8 eurót (54 753 forint) kell fizetni ezer darab cigarettáért, vagyis 1095 forint a súlyozott átlagár. A jövedéki adó azonban ennek csak 54,6 százalékát teszi ki.

Ebből az ezerszálas átlagárból mintegy 29 850 forintot tesz ki a jövedéki adó és 11 640 forintot az áfa. A maradék a dohánycégeké, az ellátóé és a trafikoké. Ez körülbelül 13 220 forint, vagyis 24,2 százalék.

Ha a jövedéki adó emelkedik, akkor természetesen nő a súlyozott átlagár is, és az sem valószínű, hogy a piaci szereplők a 13 220 forintnál kevesebbel is beérnék. Az egészen pedig ott van a világverő mértékű, 27 százalékos magyarországi áfa.

A Napi.hu számításai szerint ha ezt a 13 220 forintot fixnek vesszük, akkor a cigaretta árát 70 570 forintra (226,6 euró) kellene növelni ezer szálanként, amelyből így 42 343 forintot tenne ki a jövedéki adó és 15 000 forintot az áfa. Ez a megoldás egy dobozra vetítve 1411 forintot jelentene, vagyis 316 forintos drágulást a jelenlegi állapothoz képest.

Teljes a csend

Lapunk a témával már tavaly nyáron is foglalkozott, ugyanis a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) már akkor világossá tette, hogy nem tervez további adóemelést. Akkor megkerestük a szaktárcát és az Európai Bizottságot (EB) is.

Lényegében mind a két helyről azt a választ kaptuk, hogy a kérdéssel még korai foglalkozni. A szaktárca idézte a rendelet azon pontját, miszerint a súlyozott átlagárat 2018. márciusig kell meghatározni.

Most - a határidő lejárta után - ismét feltettük kérdéseinket, de - meglepetésünkre - az EB most is a türelmünket kérte, a nemzetgazdasági tárca pedig cikkünk megjelenéséig nem reagált.

Megfigyelők szerint elképzelhető, hogy e "visszafogottságnak" a választások közelsége lehet az oka. Mindenesetre a bizottság hamarosan - ezekben a napokban - közzéteszi, hogy márciusban mely országokkal és milyen okból indított kötelezettségszegési eljárást. Ezzel együtt sem várható azonban, hogy a magyar kormány az április 8-i országgyűlési választások előtt bejelentene egy komolyabb cigarettadrágító lépést.

