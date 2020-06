Nagyot drágulnak az üzemanyagok - ez még nem is az adóemelés hatása

A héten szerdától jelentősen emelkedhetnek itthon az üzemanyagárak. Ez a Brent típusú olaj árának emelkedésével magyarázható - írja a Holtankoljak.

A benzin ára bruttó 8 forinttal változik és 356 forintot kell érte fizetni, míg a gázolaj átlagára bruttó 6 forinttal emelkedik, átlagára 363 forint lesz - olvasható a szakportálon.

Ez az emelés még a Brent olaj drágulásának tudható be, hamarosan azonban az üzemanyag jövedéki adóját is növelik, amely a benzin esetében nettó 5, a gázolajnál 10 forintos drágulást jelent. Erre még rájön a 27 százalékos áfa is.

Az üzemanyagok ára március elején kezdett el zuhanni, akkor a benzinért 385, a gázolajért 393 forintot kellett fizetni. A mélypont május elején volt, amikor a benzin 290, a gázolaj pedig 320 forintba került.