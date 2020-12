Nagyot javult a magyar gazdaság jövőjének megítélése decemberben

A GKI konjunktúraindexe decemberben sokat emelkedett: csaknem újra elérte októberi, egyébként a nyár eleje óta jellemző, az áprilisi mélypontnál sokkal kedvezőbb, de azért meglehetősen alacsony szintjét.

A GKI által, az Európai Unió támogatásával végzett felmérés szerint decemberben a GKI konjunktúraindexe a novemberi mínusz 23,7 pontról mínusz 19,7 pontra javult. A fogyasztói bizalmi index az előző havi mínusz 33,0 pontról mínusz 38,5 pontra romlott, míg az üzleti a novemberi mínusz 20,4 pontról mínusz 13,1 pontra javult decemberben - idézi az MTI.

A GKI szerint a konjunktúraindex javulása az üzleti várakozások kedvezőbbé válásának köszönhető, minden ágazat pesszimizmusa érezhetően csökkent.

A fogyasztói bizalmi index viszont a novemberi minimális emelkedés után decemberben nagyot zuhant. A fogyasztói és üzleti várakozások elmúlt két hónapban tapasztalt eltérő irányú alakulásában szerepe lehet, hogy a lakosság megkérdezésére mindig a hónap elején, a cégekére az egyes hónapok közepén kerül sor. Így a lakosság november elején még nem érzékelte a járvány okozta korlátozásokat, miközben a cégek jelentős része decemberben már az EU-val való megegyezés ismeretében válaszolt.

Az üzleti szférában az építőipari bizalmi index jelentősen, az ipari minimálisan meghaladta az októberi szintjét is, a szolgáltatói és főleg a kereskedelmi viszont elmaradt attól. Az iparban novemberhez képest kedvezőbb lett a rendelésállományok (az exporté is) és a termelési kilátások megítélése. Az elmúlt időszak termeléséről alkotott vélemény nem változott, a készleteké romlott. Decemberben az építőipari bizalmi index értéke novemberhez képest csak szerényen emelkedett, de így is kilenc havi csúcsára jutott.

A magas- és a mélyépítők kilátásai is javultak. Az előző háromhavi termelés megítélése érezhetően javult, a rendelésállományoké nem változott. A kereskedelemben az eladási pozíció megítélése továbbra is nagyon alacsony szinten hullámzik (decemberben éppen nőtt), míg a rendelések várható alakulása a novemberi nagy zuhanást követően közel ilyen mértékben ugrott vissza. A készletekről alkotott vélemény kissé kedvezőbb lett. A szolgáltatói szférában az általános üzletmenet megítélése kissé, a várható forgalomé sokat javult.

Az üzleti szféra foglalkoztatási hajlandósága decemberben minden ágazatban erősödött, lényegében ugyanannyi cég tervezi a létszám csökkentését, mint növelését. A lakosság munkanélküliségtől való félelme viszont erősebb lett. Az áremelési törekvés az iparban és a kereskedelemben markánsan erősödött, az építőiparban és a szolgáltatók körében viszont kissé gyengült, miként a fogyasztók inflációs várakozása is. A vállalatok körében a magyar gazdaság jövőjének megítélése a novemberi brutális romlás után decemberben visszaemelkedett októberi szintjére. A lakosság viszont sokkal pesszimistább lett.

A GKI fogyasztói bizalmi index trendje ötödik hónapja, július óta csökken. A lakosság saját pénzügyi helyzetét és a nagyértékű cikkek vásárlási lehetőségét novemberhez képest közepesen romlónak, jövőbeli megtakarítási képességét változatlannak minősítette. A GKI konjunktúraindex és összetevőinek interaktív grafikonja ezen az oldalon található.