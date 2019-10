Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagyot nőtt a minisztérumok létszáma

Nyolc év alatt a duplájára, 13 ezer főre hizlalta a minisztériumok létszámát az Orbán-kormány. Az elmúlt hónapok leépítései után még mindig 5300-zal dolgoznak többen a tárcáknál, mint 2010-ben - írta a Népszava.

Tavaly decemberben még több mint tizenháromezer köz- és kormánytisztviselő dolgozott a legszűkebb értelembe vett kormányzatban, vagyis a ma létező 10 minisztériumban, valamint a két tárca nélküli miniszter alatt. A tárcák elődjeinél 2010 decemberében még csak 6358-an dolgoztak, vagyis a növekedés 93 százalékos - számolt be a napilap.

Eközben a második és a harmadik Orbán-kormány is folyamatosan az olcsó, ám erős állam melletti elköteleződését hangoztatta. 2010 óta mindössze egyetlen olyan minisztérium akad - ez az igazságügyi tárca - ahol kisebb lett a létszám: a most nyilvánosságra hozott zárszámadási adatok szerint ott 517-en dolgoztak, ez 458 fővel alacsonyabb mint 2010-ben. Igen ám, de 2010-ban a tárca neve Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) volt, az önkormányzati-közigazgatási terület is itt működött, vagyis valójában másfél minisztérium volt még 2010-ban, amelynek közigazgatási feladatait a hatalmasra hízott Miniszterelnökség szívta fel.

Minden más minisztérium csak dagadt az évek folyamán, ráadásul két új tárca (a miniszterelnöki kabinetiroda és a kormányiroda) is létrejött az utóbbi években.

Elvileg jelenleg is felvételi stop van érvényben a minisztériumokban és a háttérintézményekben, attól csak külön engedéllyel térhetnek el a tárcák. A közigazgatási állásportál szerint jelenleg nem is keresnek a központi kormányzati szervek tömegesen új munkatársakat. Ennek ellenére több minisztérium is igényel új munkaerőt, igaz határozott időre, vagyis inkább az átmenetileg kieső munkavállalók pótlásra koncentrálnak. Hollik István kormányszóvivő egy augusztusi nyilatkozatában ugyan cáfolta, hogy érvényben lenne a minisztériumoknál létszámstop, azt viszont elmondta, hogy a tárcák csakis külön engedéllyel tölthetik fel üres álláshelyeiket.

Tárcák engedélyezett létszáma (fő) Minisztérium 2010 2018 Igazságügyi 975 517 Miniszterelnökség 93 1432 Agrár 736 866 Honvédelmi 500 670 Belügy 392 1130 Pénzügy 953 1715 Innovációs és technológiai 349 1748 Külgazdasági és külügy 717 1145 - külképviseletek 1096 1456 Emmi 997 2096 Miniszterelnöki Kabinetiroda 0 245 Miniszterelnöki Kormányiroda 0 119 Összesen 6808 13 139

