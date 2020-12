Nagyot szakít a netes vásárlás, egyre többen kattannak rá

Nem gyengül az internetes vásárlás, sőt egyre nagyobb tempót diktál. Akik korábban kényszerből mentek webshopba, mostanra stabil netes fogyasztókká váltak. Egy év alatt 6-ról 8,5 százalékra ugorhat az e-kereskedelem részaránya a kiskereskedelmi forgalomban.

Minden az online vásárlások malmára hajtja a vizet, a fizikai boltok rövidített nyitvatartása, a tömegek elkerülésének vásárlói igénye és az alacsonyabb árak mellett az év végén a karácsonyi pénzszórás újabb lökést adhat a csomagküldő és internetes kereskedelemnek. A szegmens idei összforgalma így várhatóan meghaladja az 1050 milliárd forintot. Ez 45 százalékos éves szintű növekedés tavalyhoz képest - áll az Olcsóbbat.hu ár-összehasonlító portál előrejelzésében.

A rövidített nyitva tartás újra felerősítette az internetes vásárlás iránti érdeklődést: az Olcsóbbat.hu a karácsonyi vásárlási láz első két hetében a tavalyi hasonló időszakhoz képest több mint 25 százalékos forgalomnövekedést regisztrált. Miközben továbbra is főleg a szórakoztató elektronikai és számítástechnikai, valamint a háztartási gépeket viszik az internetes vásárlók, tavaly karácsonyhoz képest többszörösére nőtt a keresések volumene a sportfelszerelések és a könyvek körében, és jelentős mértékű a játékok iránti érdeklődés erősödése is.

"Noha a koronavírus második hullámában nem zártak be a hagyományos kereskedelmi üzletek, szeptember óta ismét kiemelkedő mértékű az e-kereskedelmi forgalom - magyarázza Dévavári Dezső, az Olcsóbbat.hu vezetője. Szeptember és október hónapokban a KSH adatai szerint ismét jóval 8 százalék fölé került a csomagküldő és internetes szegmens részesedése a teljes kiskereskedelemben, az év végére várható további felfutás hatására ez az arány éves szinten is elérheti a 8,5 százalékot, ami a szakember szerint óriási térnyerés a tavalyi 6 százalékhoz képest.

Az e-kereskedelem előretörésében a nyitvatartási idő korlátozása és a szoros érintkezéstől való félelem mellett az is szerepet játszik, hogy sokan azok közül, akik a tavaszi lezárások idején kényszerből kezdték vásárlásaikat az interneten végezni, hosszú távon is kitartanak e vásárlási forma mellett. Sokak számára vált vonzóvá az online vásárlás, amely a biztonság és a kényelem mellett jelentős árelőnyt is biztosíthat. A bizonytalanságnak és a kieső jövedelmeknek köszönhetően a vevők a korábbinál árérzékenyebbé váltak. A tudatos vásárlással pedig számos termékkategória esetében egyre inkább az ár-összehasonlító oldalak lettek a vásárlások kiindulópontjai.

"Az idei fejlemények azt mutatják, hogy az e-kereskedelem immár több mint egy évtizede tartó folyamatos térhódítása a koronavírus-járvány hatására jelentős lökést kapott, és 2020-ban a tervezettnél több évvel korábban jutott el a mai szintjére. Sőt, a vírus visszaszorulása esetén sem várható jelentősebb visszarendeződés: arra számítunk, hogy a csomagküldő és internetes kereskedelmi forma részesedése a kiskereskedelemből a következő két-három évben tartósan 10 százalék fölé kerül" - jelzi előre az Olcsóbbat.hu szakértője.