Nagyot ugrott az infláció - Mit szólnak az elemzők?

Látványosan, 2,8 százalékra gyorsult az infláció üteme májusban a magyar gazdaságban. Piaci vélemények alapján a folytatás már nemcsak az üzemanyagoktól függ.

Az inflációs felgyorsulására számítani lehetett az üzemanyagok drágulása miatt. Áprilishoz képest az üzemanyagok ára ugyanis jelentősen, 4,2 százalékkal nőtt. Éves szinten pedig szintén számottevően, 9,5 százalékkal drágultak - értékelte a KSH friss adatait Németh Dávid, a K&H Bank Zrt. vezető makrogazdasági elemzője.

A szolgáltatásoknál is fokozódik az áremelkedés üteme. Az év első hónapjaiban még 1 százalék körüli volt a szolgáltatások éves inflációja, májusban pedig már 1,7 százaléknál járt, ez pedig jelentős gyorsulás. Ráadásul jön a nyár, amikor részben a turizmus miatt a szintén emelkedhetnek a szolgáltatások árai.

Németh Dávid szerint a lakossági fogyasztás élénkülése, a nettó reálbérek emelkedése, valamint a gyengébb forintárfolyam is felfelé húzhatja az inflációs mutatót a következő hónapokban. Lényeges lesz az infláció szempontjából az is, hogy az üzemanyagok ára hogyan alakul, marad-e a magasabb szinten vagy lesz egy korrekció ezen a téren. A mostani kilátások alapján arra számít, hogy decemberben 3 százalék körül lesz az infláció, éves átlagban pedig 2,6 százalékos mutatóra lehet számítani. Jövőre viszont jöhet a 3 százalék feletti infláció korszaka.

A piaci várakozást is meghaladó mutató 2017 februárja óta először közelítette meg érdemben az inflációs célt. Ez előtt legutóbb 2013-ban láttunk ekkora általános árszínvonal emelkedést. A maginfláció eközben változatlanul 2,4 százalékos. Már ebből is egyértelmű, hogy a gyorsuló infláció a maginfláción kívüli tételekből fakad, így várhatóan az MNB a mostani megugrást nem tekinti tartósnak, vagyis nem számítunk a monetáris politikát érintő változásra - fogalmazott Virovácz Péter, az ING Bank Zrt. vezető elemzője.

Az üzemanyagok ára éves összevetésben 9,5 százalékkal drágult, szemben az előző hónapban mért 2,1 százalékos áremelkedéssel. Gyakorlatilag önmagában az itt megfigyelt árváltozás megmagyarázza a teljes inflációs mutató 0,5 százalékpontos emelkedését. Az élelmiszerek, szeszes italok és dohányáruk esetében némiképp lassult az infláció, de továbbra is átlag feletti a drágulás. Várakozásak szerint júniusban akár már a 3 százalékot is meghaladhatja az inflációs mutató, bár ez nagy mértékben függ attól, hogy miként változik az olajár és hogyan alakul a forint árfolyama. Eddig mindkettő esetében továbbra is inflációt felhajtó hatást érzékel a Virovácz, aki 2018 egészében átlagosan 2,6 százalékos inflációra számít, vagyis az év második felében - főleg bázishatások következtében - az infláció ismét jelentősen mérséklődhet.

A továbbra is gyenge árnyomásra utal, hogy a maginfláció 2,4 százalék maradt, míg a kosárba tartozó termékek és szolgáltatások árai mindössze 0,2 százalékkal emelkedtek áprilishoz képest. Az igen dinamikus bérnövekedés továbbra sem jelenik meg az árakban, csupán egyes részterületeken - kommentált Suppan Gergely, a Takarékbank Zrt. elemzője.

Várakozása szerint a következő hónapokban az üzemanyagok bázishatása miatt gyorsulhat az infláció, így az év közepén néhány hónapig átmenetileg meghaladhatja a 3 százalékos inflációs célt. Majd az év végére az infláció ismét kissé mérséklődhet, így idén átlagosan 2,7 százalékra számít - azonban a gyorsuló belső kereslet és a bérköltségek növekedése, valamint a forint gyengülése miatt nagyobb gyorsulás is jöhet, bár ennek még nem mutatkoznak jelei. Ezzel szemben a tartósan alacsony importált infláció, valamint a bér- és vállalkozói terhek csökkentése fékezhetik az árak emelkedését. Emiatt az MNB egyelőre nem kényszerül a monetáris kondíciók szigorítására, így a monetáris tanács tartósan lazán tarthatja a monetáris kondíciókat nem-konvencionális eszközök használatával. 2019-ben azonban már tartósan elérhető lesz a 3 százalékos inflációs cél - tette hozzá Suppan.

Az éves inflációs mutatók a nyári hónapokban továbbra is relatíve magas szinten maradhatnak, és várhatóan a bűvös 3 százalékot is elérik majd. Az őszi hónapoktól kezdve azonban ismét várható egy kisebb lassulás - ha a mostani kisebb olajársokk az év második felében nem folytatódik tovább - véli Nyeste Orsolya, az Erste Bank Zrt. szenior makrogazdasági elemzője. A jegybank inflációs célját tartósan 2019 érhetjük el s a gazdaság mögöttes folyamatai (bérek emelkedése, fogyasztás erősödése) azt sugallják, hogy később sem térünk vissza ez alá a szint alá - tette hozzá a szakértő.

