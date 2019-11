Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagyot változik a budapesti parkolás - itt a döntés

Megszavazta a Fővárosi Közgyűlés az új parkolási rendszert: kevesebb lesz az automata és a kerületi önkormányzatok nem szervezhetik ki a díjfizetés ellenőrzését alvállalkozóknak, így kevesebb lehet a visszaélés.

Jövő július elsejétől kizárólag a kerületi önkormányzatok által létrehozott szolgáltatók végezhetik majd a parkolási díjfizetés ellenőrzését, és csak ezek szabhatnak ki pótdíjat. Ritkítják majd a parkolójegy-kiadó automaták sűrűségét is - döntött a Fővárosi Közgyűlés. A javaslatot 18 igennel fogadták el, a fideszesek tartózkodtak, egyedül Kovács Péter fideszes képviselő szavazott nemmel.

A fő változások tehát: a kerületi önkormányzatoknak maguknak kell a parkolási ügyeket intézniük, nem alvállalkozón keresztül, kevesebb automata lesz, minimum minden 75 méter helyett minimum 250 méterenként kell őket elhelyezni ezentúl, kezdeményezik a mobilfizetések esetében a kényelmi díjak csökkentését a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-nél és a telefonos szolgáltatóknál. Elfogadták, hogy 75 méterenként ki kell tenni egy információs táblát a legközelebbi automata elhelyezéséről és a díjövezet kódjáról. A változást a mobilparkolás elterjedése indokolja, mivel az így indított díjfizetés részaránya már elérte a 80 százalékot. Tóth József XIII. kerületi polgármester kérésére a rendeletmódosításba bekerült egy félmondat is, amelynek értelmében a kerületek a valós fogyasztói igények figyelembevételével ennél sűrűbb lehelyezésről is dönthetnek. A megnövelt távolság miatt a díjfizetés türelmi ideje is 5 percről 10 percre nő.

Ezenfelül javaslat készülne arról is, hogy miképpen írhatnák elő a kerületeknek, hogy a parkolóautomatákat tegyék alkalmassá a bankkártyák elfogadására is, illetve a közösségi autóhasználat fellendítése érdekében milyen parkolási kedvezményeket kapjanak a szolgáltatásban résztvevő elektromos autók.

A hvg.hu tudósítása szerint Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester azt hangsúlyozta, a legfontosabb, hogy szorítsák vissza a készpénzes fizetési lehetőséget, mert ez termeli a legtöbb pluszköltséget a kerületeknek a fizetési módok közül, illetve így történik a legtöbb visszaélés is. Baranyi arról is beszélt, éppen ezért célszerű ritkítani a parkolóautomatákat, ezzel is növelve az egyéb fizetési módok elterjedését. "Köszönöm, hogyha az ígéreteimre emlékeztetnek, igen, én azzal nyertem választást, hogy volt programom, tudom, hogy ez önöknek furcsa, de éppen ennek a programnak volt a része az egységes parkolási rendszer bevezetése" - mondta Karácsony Gergely főpolgármester.