Nagyot változik az élet hétfőtől

Meglepően sok jogszabály változik 2019. április elsejével. Így többek közt rövidülnek a kórházi várólisták, drágul a közjegyző, megszűnik egy ismert tévécsatorna. Hétfőtől az autósoknak új forgalmi rendet kell megtanulni az M0-s autóúton, miközben biztonságosabban lehet majd sztrádamatricát vásárolni. Érezhető változások lesznek a budapesti reptéren, és nevet vált az egyik budapesti taxitársaság is.

Április elsejétől komoly változás jön a kórházakban: élesíti az új várólista regisztráló-elszámoló rendszerét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK). Az új rendszerben hibajelzést kap az orvos, ha a legkorábbi szabad hely helyett későbbre adna időpontot a betegének. Az indokolatlanul előbbre vett páciens műtétjét pedig nem fizeti ki a biztosító és körülbelül 40 ezer forintra bünteti a szolgáltatót. A cél, hogy a műtéti lehetőségeket kihasználva az intézményekben a lehető legkorábban operálják meg a betegeket.

Az Országos Mentőszolgálatnál szolgálatba állnak az új mentőhelikopterek, amelyek éjszakai mentésre is alkalmasak. A szolgálat összesen kilenc ilyen géppel rendelkezik majd, az első három érkezik meg. A EC135P2+ típusú gépeket - amelyek az eddig bérelt osztrák tulajdonú helikoptereket váltják fel - felszerelték meteorológiai radarral, robotpilótával, lélegeztető- és újraélesztő berendezésekkel, illetve ultrahanggal.

Eredetileg 2018. októbertől akarták emelni a közjegyzői díjakat, ez csúszott 2019. januárra, majd újabb halasztás után április elejével tényleg nőnek a tarifák. Így például emelkedik a munkadíj fix összege: 200 millió forint ügyértékig minden sáv esetén egységesen 4500 forinttal. A jogszabály szerint az egy óráért felszámítandó munkadíj 1500 forintról 5500 forintra emelkedik, a jegyzőkönyvi tanúsítvány és okirat megőrzésének munkadíja minden megkezdett óráért 3000 forintról 8250 forintra nő.

Ez lesz a sztrádamatricákkal és az M0-s autóúton

Új forgalmi rend lép életbe az M0-s autóúton áprilistól, mivel megkezdődik az autóút déli szektorának felújítása. A déli szektor az 1-es főút és az M5-ös sztráda között húzódik. A felújítás az 1-es főút felé vezető oldalt érinti majd a 17. és a 23. kilométerszelvényben. A 17. kilométerszelvény a halászteleki lehajtó után kezdődik, a 23. pedig az 51-es főút csatlakozása van. A munkálatok a tervek szerint novemberben fejeződnek be. A felújításokat három ütemben végzik majd. Az első szakaszt (22-23. kilométerszelvény) júliusban, a másodikat (17-19. kilométerszelvény) augusztusban, a harmadikat (17-22. kilométerszelvény) pedig novemberben adják át. A munkálatok alatt az autóutat kétszer kétsávosra korlátozzák.

Biztonságosabban lehet majd sztrádamatricát vásárolni. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. ugyanis kétszintű ügyfélhitelesítést vezet be a weboldalain végzett bankkártyás vásárlások esetében április elsejétől. A kétszintű ügyfélhitelesítés mindössze pár másodperccel hosszabbítja meg az internetes vásárlás idejét. A bank minden egyes tranzakció esetén megerősítő kódot küld az érintett bankkártyához tartozó, a kártyakibocsátó banknál megadott telefonszámra.

Nevet vált az egyik budapesti taxitársaság: hétfőtől Bolt néven folytatja a Taxify, a névváltás részleges arculatváltással is együtt jár. Az új márkanevet fokozatosan vezetik be a Bolt globális piacain az elkövetkező hetekben. Magyarországon áprilistól jelennek meg Budapest és Debrecen útjain a Bolt feliratú taxik. Az észt alapítású technológiai cégnek több mint 30 országban 25 millió felhasználója van. A cég jelenleg a roller-megosztó szolgáltatásának bevezetésén dolgozik számos európai városban.

Korábbi hírek szerint akár már áprilisban elindulhat Magyarországon is a McDonald's házhozszállítási programja. A világ számos országában létezik McDelivery, vagyis rendelhetők a gyorsétteremlánc termékei.

Ezt a szülők is megérzik Ezentúl a szülők online is intézhetik a gyerekük általános iskolai beiratkozását. A Klebelsberg Központ bejelentése szerint az online jelentkezést követően az intézményben már csak a szükséges igazolásokat és a lakcímkártyát kell bemutatni, ami gyorsabbá és kényelmesebbé teszi az adminisztrációt. A fejlesztés későbbi szakaszában az ügyfélkapun keresztül történő ügyintézés is lehetővé válik. Emellett elektronikussá válik további számos, általános és középiskolai tanulmányi ügy kezelése is.

Vége a jó világnak a budapesti reptéren

Áprilistól szigorodnak a ferihegyi repülőtéren a Mastercard Airport Lounge belépési feltételei. A repülőtéren lévő exkluzív várótermet korábban mindenki igénybe vehette, aki arany vagy world típusú bankkártyával rendelkezett, áprilistól azonban komoly szigorítást vezetnek be. Az arany és world kártyával rendelkezők április 1. és december 31. között egyetlen alkalommal még ingyen bemehetnek a váróterembe, ezt követően viszont már csak 2500 forintos belépővel vehetik igénybe az ottani szolgáltatásokat. 2020-tól már csak térítés ellenében mehetnek be a váróba. Az arany és world bankkártyások egyetlen kísérőt vihetnek csak be 5000 forintért, a két éven felüli gyerekekért is 5000 forintot kell fizetni.

A repülőtéren gyorsul a repülőtéri biztonsági ellenőrzés, miután tizenöt utasbiztonsági csatorna üzemel és hamarosan elkészül a tizenhatodik is 2. terminálon. A Budapest Airport Zrt. bejelentése szerint áprilistól kijelzők mutatják majd a számított várakozási időt, és jelzések segítik az utasokat, ha a sorban állási idő rövidebb lehet a másik oldalon.

A NATO megbízásából áprilistól határozatlan ideig a magyar légiforgalmi szolgálat, a HungaroControl Zrt. irányítja a Koszovó feletti magas légteret, ezzel továbbra is az egyetlen olyan cég Európában, amely nem szomszédos ország légterét irányítja. A magyar légiforgalmi szolgálat 2014 óta, mintegy 700 kilométer távolságból, budapesti központjából irányítja Koszovó átrepülő légi forgalmát. Az öt éves teljesítmény elismeréseként a NATO döntéshozó testülete, az Észak-Atlanti Tanács úgy döntött, határozatlan idejűre módosítja a koszovói magas légtér irányításáról szóló szerződést.

Budapest ebben lesz más

A Fővárosi Közgyűlés döntése nyomán megszüntetik a fővárosi ajánlatkérők közbeszerzési eljárásainak lebonyolítását végző Fővárosi Közbeszerzési Kft.-t. A cég jogutódlással beolvad a budapesti városüzemeltetési holdingba, a BVH Zrt.-be. A fővárosi önkormányzat és a Főpolgármesteri Hivatal esetében április elsejét követően a közbeszerzési eljárások lefolytatását a Főpolgármesteri Hivatal feladatkörébe utalták. A fővárosi gazdasági társaságok pedig hétfőtől maguk folytatják majd le a közbeszerzési eljárásokat..

Külön kormánybiztost kap a Budai Vár fejlesztése: áprilistól ugyanis Fodor Gergely kormánybiztosként felel a Budai Várnegyed területén megvalósuló kormányzati beruházásokért. Fodor a feladatait eddig a Miniszterelnökség miniszteri biztosaként látta el. Kormánybiztosi kinevezése 2021. március 31-ig szól.

Változik a média is

Az Echo TV hétfőtől beolvad a HírTV-be. A tulajdonos Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) döntése alapján az Echo TV műsorszolgáltatása április 1-től megszűnik, főbb műsorai azután a HírTV csatornáján lesznek elérhetők. A megszűnés indoklása szerint a két csatorna működése és műsorkínálata hasonló, illetve van átfedés a nézőközönségben is.

Április első hetétől lehet majd kapni az Aldi bolthálózat 138 magyarországi üzletében a Magyar Hang című hetilapot, amely a 2018-as választások után bezárt Magyar Nemzetből alakult hetilap. Miután sokan sérelmezték hogy miért nem kapható a diszkontban is a lap, az Aldi Magyarország közölte, hogy a Lapker javaslatai és a vásárlók elvárásai alapján alakítják a választékát. A mostani változtatás részeként a Hihetetlen magazin, a Nők Lapja Egészség, és a Magyar Hang is bekerül a kínálatba, míg több, női tematikájú lapot kivesznek.

És eközben a szomszédban

Két év rendkívüli eljárás után Fortenova-csoport néven folytatja működését április 1-jétől Horvátország legnagyobb magántulajdonú cégcsoportja, a 2016-ban csődközelbe jutott és azóta is súlyos pénzügyi gondokkal küzdő Agrokor. Hétfőtől az Agrokor-csoportot megszűntté nyilvánítják és törlik a cégjegyzékből. A Szlovéniában, Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában működő 82 Agrokor vállalat tulajdonjogát az ottani törvényeknek megfelelően ruházzák át az új konszernre.