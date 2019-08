Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagyot változik az élet szeptember elsejétől

Több jogszabály változik 2019. szeptember elsejével. Így vasárnaptól látványosan tovább nő Palkovics László hatalma, miközben két elit magániskola is indul Kelet-Magyarországon. Két nevezetes forintbankó végleg kikerül a forgalomból, miközben új korszakba lép a Magyar Posta. Az ősz első napjától immár a hotelek után már a panziók vendégeit is figyeli a magyar állam. Az új hónap első napján még magasabb fokozatba kapcsol a globális vámháború.

Tovább nő Palkovics László hatalma

A felsőoktatást szeptember első napjától az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) helyett a Palkovics László vezette Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) irányítja majd. Mivel az átalakításhoz - idő hiányában - nem született törvény, az új helyzetet egy friss kormányrendelet rendezte. Eszerint az ITM vezetője a felsőoktatásért felelős miniszter, "a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében" ő "az oktatásért felelős kormánytag", míg az Emmi vezetőjéé az oktatás többi része.

Augusztus elsejével választották le a kutatóintézeteket az akadémiáról és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatba szervezték. Az 13 fős irányító testületbe az MTA és az ITM is delegált tagokat (hatot-hatot), a tagokat a miniszterelnök nevezi ki, az elnök Maróth Miklós lett. A törvény alapján a kutatóintézeti hálózat működtetését szolgáló, az MTA tulajdonában és ezen kutatóhelyek használatában lévő vagyonelemeknek ingyenes használatba bocsátását az akadémia biztosítja. A folyamat tovább tart: az új helyzete részletező törvény jelentős része ugyanis szeptember 1-től lép hatályba. Így például vasárnaptól már az ELKH Titkársága gyakorolja a kutatóhelyek feletti irányítószervi jogosítványokat.

Alkotmányjogi panaszt nyújtott be Lovász László MTA-elnök az Akadémia megcsonkítása miatt. Az elnök szerint a kutatás, fejlesztési és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvény két ponton sérti az alkotmányt.

A fogyasztóvédelmi törvény 2019. szeptember elsejétől hatályos módosítása értelmében ezentúl a fogyasztók és a vállalkozók már nem a Budapesti Békéltető Testülethez, hanem az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz tudnak fordulni bármilyen, az online vitarendezéssel kapcsolatos segítségnyújtásért és tájékoztatásért.

Két elit magániskola is indul

Két magániskola is elindul szeptembertől Kelet-Magyarországon. A Debreceni Nemzetközi Iskola (International School of Debrecen) a Modern Városok Program keretében, 3,3 milliárdos állami támogatásból épült fel. Idén két óvodai és két általános iskolai 1-2. osztállyal indulnak, az első tanévre már 56 tanulmányi szerződéssel rendelkeznek. Az óvodások éves tandíja 2 millió 440 ezer forint, az elsősök és a másodikosok után 2 millió 897 ezer 500 forintot kell fizetni.

Miskolcon a Hell-csoport indítja be szeptembertől az Avalon International Schoolt, amelyet a cég által támogatott alapítvány működtet. Itt a havi tandíj óvodásoknak 120 ezer forint, az iskolásoknak pedig 240 ezer forin. Az idei, első tanévben két óvodai csoportot és egy elsős osztályt indítanak, csoportonként 12-15 fővel.

Nehezebb lesz magántanulónak lenni Aki augusztus végéig benyújtja a magántanulói státus iránti kérelmét, annak még a jelenlegi szabályok szerint az igazgatók bírálják el a beadványát, és egyelőre nem érinti változás azokat sem, akik a jövő tanévre már korábban megkapták az otthoni tanuláshoz szükséges engedélyt. Szeptembertől viszont az Oktatási Hivatal kezébe kerül a döntés, és legkésőbb egy éven belül minden jogviszonyt felülvizsgálnak.

Új korszak a pénztárcákban

Néhány nap múlva véget ér egy hosszú korszak: augusztus végéig lehet csak beváltani a Bartók Bélával díszített ezerforintos és az Ady Endre fémjelezte ötszázas bankjegyeket. Ezeket még 1999-ben vonták be, de szeptemberig a Magyar Nemzeti Bank (MNB) még névértéken beváltja a megmaradt bankjegyeket. Azért lesz ez egy korszak vége, mert ezek voltak az utolsó bankjegyek, amelyeken nem király, fejedelem vagy egyéb politikus szerepelt, hanem művész. Mindkét bankó az átváltási határideje lejáratát követően értékét veszti.

A Postánál megszűnnek a tértivevények

Teljes fordulatszámon üzemel szeptember 1-jétől a Magyar Posta Zrt. elektronikus kézbesítési rendszere, amelynek a kifejlesztésére a társaság 2,4 milliárd forint uniós támogatás mellett 1,9 milliárd saját forrást fordított. Így a jövőben az elektronikus kézbesítési rendszeren keresztül a küldeményazonosítók megadásával az ügyfelek a Posta honlapján vagy mobilapplikáción keresztül követhetik az ajánlott és a tértivevényes levelek útját. Mindezek jegyében több ponton is változik a Posta ÁSZF-je is.

Hivatalba lép Andy Vajna utóda



Idén januárban meghalt Andy Vajna utóda a filmügyi kormánybiztosi poszton szeptember 1-jétől, Káel Csaba lesz, aki továbbra is ellátja a Művészetek Palotájának igazgatói posztját. Feladata lesz egyebek mellett előkészíteni a Nemzeti Film Intézet létrehozását, összehangolni a mozgóképszakma szervezeteinek a működését, valamint kidolgozni az állami tulajdonban lévő filmstúdiók és filmgyártási infrastruktúra hasznosításának koncepcióját. A kormánybiztos feladatköre ellátásáért államtitkári díjazásra és juttatásokra jogosult (bruttó bére 1,3 millió forint lehet).

Béremeléssel állítanák meg az elvándorlást Egy rendeletváltozás nyomán magasabb besorolást kaphatnak a fővárosi és a megyei kormányhivatalokban foglalkoztatott kormánytisztviselők, vagyis növekedhet a bérük. A magasabb besorolás csak szűk körnek hozhat érdemi fizetésemelést, mert a felsőfokú végzettségűek 20 százalékánál, míg a középiskolát végzetteknek csak 5 százalékánál élhetnek a munkáltatók a lehetőséggel.

Már a panziók vendégeit is figyeli az állam

A magyarországi szállodákban július 1-jén elindult a digitális adatszolgáltatás a Nemzeti turisztikai adatszolgáltató központ (Ntak) rendszerébe. A folyamat itt nem áll meg: szeptembertől kezdődik az egy hónapos regisztrációs időszak a panziók számára. Majd 2020. január 1-jével a kempingek, üdülőházak, közösségi szálláshelyek, falusi és egyéb szálláshelyek, tehát a teljes szálláshely-szolgáltatási szektor digitálisan szolgáltat majd forgalmi statisztikai adatot. Így majd a digitális rendszeren keresztül azonnal láthatóvá válik a szolgáltató forgalma, illetve az, hogy hány vendég érkezik a szállásra, mely országból és mennyi pénzt költenek el a vállalkozásnál.

Véget ér a balatoni hajózási főszezon

A korábbi éveknél tovább, szeptember elsejéig tart a hajózási főszezon a magyar tengernél. A Balatoni Hajózási Zrt.(Bahart) személyhajóival a legforgalmasabb napokon akár 20 ezer, az átlagos főszezoni napokon 10-13 ezer utast szállít a Balatonon. A legkedveltebb települési hajójáratok továbbra is a Siófok-Balatonfüred-Tihany háromszögben, illetve a Fonyód-Badacsony útvonalon közlekednek. A magyar állam augusztus végén 6,6 milliárd forinttal megemelte a zrt. (Bahart) addig 4 milliárdos tőkéjét, ezzel valamivel több mint 75 százalékos tulajdoni hányadot szerzett. Az állami tulajdonosi jogok gyakorlója a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

Velence fellélegezhet Szeptembertől az olasz kormány kitiltotta a nagy tengerjáróhajókat Velence történelmi központjából. A rendelkezés az ezer tonnánál nagyobb vízkiszorítású hajókra vonatkozik. A 40 ezer tonnánál nagyobb hajókat 2014-ben már kitiltották Velencéből, ezt a rendelkezést azonban egy évvel később az olasz közigazgatási bíróság semmisnek nyilvánította. Velencébe tavaly több mint ötszáz nagyhajó hajtott be, 1,5 millió turistával. Ez több mint 280 millió euró bevételt jelentett a városnak.

Céggé alakítják a régi-új nemzeti befektetési ügynökséget



A kormány HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt. néven az állam 100 százalékos tulajdonában álló társasággá alakítja a 2014 óta a Külgazdasági és Külügyminisztérium keretében működő ügynökséget szeptember 1-től. Ehhez 250 milliót csoportosítottak át a költségvetésben.

Felpörög a vámháború



Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke augusztus 23-án jelentette be, hogy növeli a kínai termékekre kivetni tervezett vámok nagyságát. Az elnök augusztus elején nyilvánosságra hozott vámterveit módosította. Szeptember 1-jétől 300 milliárd dollár értékű kínai export esetén vezetnek be büntetővámot, amelynek tarifája a korábban tervezett 10 százalék helyett 15 százalék lesz. Ez az intézkedés a gyermekjátékoktól a ruhaneműkön át a mobiltelefonokig nagyon sok exportterméket érint. Ezt követően október 1-jétől 250 milliárd dollár értékű import esetén növelik a jelenleg érvényben lévő 25 százalékos tarifát 30 százalékra. A harmadik hullám december 15-én jön, ekkor vezetnek be 25 százalékos vámot a Kínából érkező autókra és az autóalkatrészekre. Korábban öt százalékos tarifát terveztek.

A milliárdos elnök az követően keményített be, hogy Peking bejelentette: válaszul az amerikai elnök augusztus elején nyilvánosságra hozott újabb vámterveire 75 milliárd dollár értékű amerikai bevitelre vet ki 5-10 százalékos büntetővámot szeptember 1-jétől. Kína december 15-étől 25 százalékos vámot tervez bevezetni az amerikai autók importjára, illetve 5 százalékost az autóalkatrészek behozatalára.

Rövidíti a munkaidőt egy német beszállító

Rövidített munkaidő bevezetésére készül a Schaeffler német autóipari beszállító cég egy hazai, a bajorországi Erlangenben működő üzemében az ágazat egészére jellemző hullámvölgy miatt szeptembertől. A cégvezetés szerint egyedi esetről van szó, és a rövidített munkaidő csak végső esetben lehet megoldás, amikor már minden egyéb lehetőséget - például a szabadságolást - kimerítettek.