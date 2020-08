Nagyot változik az élet szeptember elsejétől

Újra több jogszabály is változik 2020. szeptember elsejével. Keddtől újraindul a járványszigor: kevés külföldi állampolgár léphet be az országba, nagyobb lesz a maszkhasználati kényszer, miközben becsengetnek az iskolákban. Új szakaszába lop az azonnali fizetés, gyorsul az örökbefogadás, újranyit a Gellért fürdő, emellett keddtől megvalósul a Színház- és Filmművészeti Egyetem fenntartóváltása.

Visszatér a járványszigor

Új szigorításokat vezet be a magyar kormány a koronavírus-járvány fokozottabb terjedése miatt: szeptember 1-től külföldi állampolgár nem léphet be az országba. A magyar állampolgárok két negatív teszt bemutatásáig, vagy legfeljebb 14 napra hatósági karanténba kerülnek szeptember 1-től, ha külföldről térnek haza.

Ha valaki kontaktszemélyként került karanténba, akkor az állam továbbra is megtéríti a vizsgálatok elvégzését, de ha valaki szabad akaratából utazott külföldre, akkor viszont maga viseli majd a tesztek költségeit. (Kontaktszemélynek minősül az, aki koronavírusos személlyel érintkezett, de nem mutatja a Covid-19 betegség tüneteit, és a hatóság annak is nyilvánította.)

A kivételek közé tartozik, ha egy anyavállalat és egy leányvállalat között üzleti célú utazás történik vagy valaki a határtól számítva 30 kilométeren belül ingázik. A tranzitforgalom, a katonai konvoj és a humanitárius célú utazás is kivételt képez.

A kormányzati bejelentés szerint mivel a visszajelzések alapján sokan nem tartják be az alapvető járványügyi intézkedéseket, számítani lehet arra, hogy a jövőben a hatóságok jóval nagyobb figyelmet fordítanak például a maszkhasználat betartatására az előírt helyeken.

Nyitnak az iskolák



Becsengetnek kedden a magyarországi iskolákban. A szaktárca (Emmi) szerint a járványügyi adatok alapján Magyarország jelenleg biztonságos, ezért szeptember elsején a hagyományos nevelés-oktatás megkezdése indokolt. A tárca összeállította és az Oktatási Hivatal segítségével valamennyi óvoda, iskola részére eljuttatta a 2020-2021-es tanév kezdésére és lebonyolítására vonatkozó részletes intézkedési tervet, amely mintegy 11 témakörben és 70 pontban határozza meg az intézmények teendőit.

A protokoll kitér többek között a tanév előtti fertőtlenítésre és takarításra, a kézmosás, távolságtartás, maszkviselés iskolán belüli szabályaira, a rendezvények megszervezésére, az étkeztetésre, valamint az egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítására. Az intézkedési terv értelmében, ha valamelyik köznevelési intézményt közvetlenül érintő megbetegedés történik, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Népegészségügyi Központ a területi népegészségügyi hatósággal közösen megvizsgálja, hogy milyen intézkedést szükséges az adott intézményben meghozni. Egyedi, intézményre vonatkozó döntést az operatív törzs hoz meg.

Kásler Miklós miniszter szerint "a tanévkezdés ennek megfelelően hagyományosan indulhat, azzal a többlettel, hogy ezeket a járványügyi eljárásokat nagyon komolyan kell venni". Eszerint kerülni kell a diákok nagy létszámú csoportosulását, meg kell tartani a másfél-kétméteres távolságot, szájmaszkot kell viselni, s nagyon gyakran kezet kell mosni.

A tudósok szerint minél nagyobb egy gyerek, annál nagyobb a kockázata a koronavírus-fertőzésnek. Így a miniszter bejelentése óta eltelt idő alapján azért egyáltalán nem biztos, hogy pár hét múlva is ugyanez lesz a helyzet.

Holnaptól 491 helyszínen kezdik meg munkájukat az iskolaőrök, akik feladata az intézmények belső rendjének fenntartás. A korábbi bejelentés szerint az iskolaőröknél nem lesz lőfegyver, lesz viszont bilincs, rendőrbot és gázspray is, és önvédelemből gyermekkorúval szemben be is vethetik ezeket - az intézmény területén, oktatási időben.

Lépett a MÁV is A nemzetközi vonatokban nem közlekednek fekvő- és hálókocsik, valamint étkezőkocsik szeptember elsejétől. A MÁV-Start Zrt. kezelési költség nélkül visszatéríti a szeptemberre szóló nemzetközi jegyek árát, célországtól függetlenül, amennyiben az utas lemond az utazásról.

Máshogy közlekednek a BKK-járatok

Az iskolai tanév kezdése miatt újra sűrűbben közlekednek a BKK-járatok. A cég olyan menetrendet vezet be a forgalmasabb vonalakon, amely reggel 8 óra után is biztosítja a csúcsidei kapacitást.

Nagy változás jön a fizetésben

Az azonnali fizetés első szakasza március 2-án kezdődött, a második szakasz szeptember 1-től él. Így holnaptól lehetővé válik, hogy a vállalati kötegelt utalásokat, rendszeres átutalásokat, értéknapos utalásokat is az azonnali fizetési rendszerben kezeljék. Így béreknél megszűnik az a most még tapasztalható jelenség, hogy két azonos asztalnál dolgozó kolléga fizetése - mivel nem ugyanannál a hitelintézetnél van folyószámlájuk - nem azonos napon érkezik a számlájukra. A dolog szépséghibája, hogy ezt az induláskor csak a hitelintézetek egy része biztosítja, többen is csak 2021-ben tervezik bevezetni e szolgáltatást az Mfor.hu körkérdése szerint.

Fokozza a szigort fiókjaiban az OTP

Keddtől kötelező lesz a maszkviselés az OTP Bank fiókjaiban. Bár a pénzintézetnél jelenleg is plakátokkal, feliratokkal figyelmeztetnek a maszkviselésre az ügyféltérben, a cél, hogy még többen viseljenek maszkot vagy kendőt a szájuk és az orruk előtt. A gyakorlatban a rendszer úgy működik, hogy a banki dolgozók megkérik az ügyfeleket, hogy vegyenek fel maszkot - a személyes azonosítás kivételével - a teljes ügyintézési folyamathoz.

Már megvan az új szuperbank alelnöke Barna Zsolt lesz szeptember elsejétől a Takarékbank, az MKB és a Budapest Bank összeboronálásából létrejövő Magyar Bankholding Zrt. alelnöke. A szakember július közepén hirtelen, közös megegyezéssel távozott az OTP Bank Nyrt. vezérigazgató-helyettesi posztjáról.

Újranyit a Gellért fürdő



Keddtől, jelentős árkedvezménnyel nyitja meg kapuit a Szt. Gellért Gyógyfürdő. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által támogatott gyógykezelések közül a gyógyvizes gyógymedence és a gyógymásszázs szolgáltatások továbbra is elérhetőek lesznek, emellett pedig számos, egészségmegőrzést szolgáló privát gyógyszolgáltatást is bevezetnek.

Gyorsul az örökbefogadás

Rövidül az örökbefogadási eljárást, az újonnan jelentkező örökbefogadó szülőknek már nem kötelező a 40 órás tanfolyam elvégzése; valamint 6 helyett 3 hónap utána örökbe adhatóvá válnak a családjukból kiemelt gyerekeket, ha a szüleik nem látogatják őket. Emellett keddtől egyszerűsödik a honosítás, ha egy magyar család külföldről fogadna örökbe gyereket. Az örökbefogadási tanfolyam kötelezőségének megszüntetése komoly kritikát kapott, mivel várhatóan épen azok nem végzik majd el a képzést, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá.

Új korszak kezdődik a színházi szakmában

Rohamtempóban vezényelte le a kormány a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) fenntartóváltását: a júliusban elfogadott törvény szerint szeptembertől nem az állam, hanem az újonnan létrehozott Színház- és Filmművészetért Alapítvány az oktatási intézmény fenntartója és vagyonának kezelője. Az alapítvány alapítói jogait Palkovics László miniszter gyakorolja, aki az alapítványt vezető kuratórium elnökének Vidnyánszky Attila rendezőt - aki a kaposvári egyetem művészeti rektorhelyettes, a Nemzeti Színház főigazgatója és a Magyar Teátrumi Társaság elnöke is egy személyben - nevezte ki, rajta kívül a kuratóriumba és az egyetem felügyelőbizottságába csak a jobboldalhoz köthető művészek, a Mol Nyrt. képviselői és az MNB-hez köthető pénzügyi szakemberek kerültek - olyan személy egy sem, akit az SZFE vezetése javasolt. A kormányfő augusztus 31-ével visszavonta az egyetem kancellárjának megbízását is. Az egyetem eddigi döntéshozó szerve, a szenátus a jövőben nem dönthet a működési szabályzatáról, nem szólhat bele az intézmény költségvetésébe, nem fogadhatja el az intézményfejlesztési tervét, nem választhatja meg az egyetem rektorát, nem nevezhet ki önállóan intézetvezetőket és osztályvezető tanárokat, indíthat osztályokat. Az SZFE szenátusának tagjai tiltakozásul augusztus 31-én lemondtak. Az ITM szerint "az egyetemi modellváltás célja, hogy az eddiginél rugalmasabb és kiszámíthatóbb működési környezet kialakításával növelje a magyar fiatalok képzésének színvonalát".