Nagyot változik az élet szerdától

Újra jó néhány jogszabály változik 2019. május elsejével. Ezentúl magyarázkodni kell majd a túl sok készpénz miatt, szigorúbb előírások vonatkoznak a követeléskezelőkre, miközben újra felpöröghetnek a kilakoltatások. Szerdától tovább szigorít a NAV és a neten folytatja egy állami tévécsatorna. Május első napjától újra a magyar Gripenek védik a Baltikumot, miközben a világ legrégebbi örökös monarchiája új korszakba lép.

Magyarázkodni kell a sok készpénz miatt

Május elsejétől kezdődve a tízmillió forint fölötti készpénzbefizetésnél az összeg eredetét dokumentummal kell igazolni. 50 milliónál több valuta beváltását pedig öt nappal előtte kérvényezni kell. Az MNB a májustól hatályos felügyeleti elvárásaiban megköveteli a pénzügyi intézményektől, hogy vizsgálják az ügyfelek nagy összegű készpénzbefizetéseinek forrását. Ha valaki tízmillió forint feletti tételt akar befizetni a számlájára, dokumentummal is igazolni kell, hogy honnan jött a pénz, s a pénzváltással kapcsolatos szabályok is változnak.

Új magyar bank lép színre

Május 6-án kezdi meg működését az új Takarékbank Zrt., miután a Pannon Takarék Bank Zrt. és a B3 Takarék Szövetkezet beolvad a Mohácsi Takarék Bank Zrt.-be, amely ezzel egyidejűleg Takarékbank Zrt.-re változtatja a nevét. A csoport központi bankja, amely MTB Zrt. elnevezéssel működik tovább, lakossági és vállalati számlaszerződés-, betét- és hitelállományát ruházza át az új Takarékbank Zrt.-re. Bár a társaságok cégjogi egyesülése és az állományok átruházása már április 30-án megtörténik, a Takarékbank - egy kétnapos banki átállást követően - várhatóan május 6-án kezdi meg működését. Az átállást biztosító bankszünnapok alatt, május 1-5. között nem nyitnak ki a bankfiókok, átmenetileg nem működik a netbank és a mobilapplikáció, nem lehet utalásokat kezdeményezni és fogadni.

A bedőlt hiteleseket segíti az MNB

Májustól szigorúbb szabályok vonatkoznak a követeléskezelőkre. A nehéz helyzetbe került adósoktól a bankok megszabadultak, a követeléskezelő cégek gyakorlata viszont nem mindig fogyasztóbarát. A jegybanki ajánlás alapján a jövőben át kell adni a követelés előéletének megismeréséhez szükséges háttérdokumentációt is. Az elvárás, hogy a követeléskezelők olyan megoldásokkal álljanak elő, amelyek segítik a tartozás mielőbbi rendezését.

Újra jönnek a kilakoltatások

Szerdától véget ér a téli kilakoltatási moratórium, amely november 15-től április 30-ig tartott. Az elmúlt három évben Magyarországon mintegy 10 ezer családot lakoltattak ki. Ez azt jelenti, hogy naponta átlagosan 10 kilakoltatásra került sor. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar összesített adatai alapján 3212 ingatlankiürítés történt tavaly Magyarországon, ez a szám alig maradt el az egy évvel korában regisztrált - rekordot jelentő - 3636 kilakoltatástól (míg a 2016-os szám mintegy 3100 volt).

Tovább egységesít a NAV

Május 1. éjféltől változás jön az online számla adatszolgáltatásban: ezentúl már csak az új adatformátumnak megfelelően elkészült online számla adatszolgáltatást fogadja be a NAV rendszere. Az online számla adatjelentés elmaradása számlánként félmillió forintos bírságot eredményezhet, ez pedig adott esetben magasabb adóbírság kockázatot jelenthet, mint a számla áfatartalma. A részletesebb adatok révén az adóhatóság egységesebb, könnyebben kezelhető adatsorokhoz jut az adatszolgáltatóktól a saját elemzéseihez.

A BM felügyeli a társadalmi felzárkózást Május első napjától a Belügyminisztériumhoz (BM) kerül a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárság a Miniszterelnökségtől, a szakmai munkáért miniszterelnöki biztosként Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke felel.

Véget ér egy korszak

Igazgatósági mandátumának lejártával, 2019. április 30-ával Beck György visszavonul a Vodafone Magyarország elnöki pozíciójából. A tisztséget 2019. május elsejétől a Vodafone Magyarország eddigi vezérigazgatója, Amanda Nelson tölti be elnök-vezérigazgatóként, Budai J. Gergő vezérigazgató-helyettes pedig jelenlegi pozíciója megtartása mellett az igazgatóság alelnöke lesz. Beck 2007-ben csatlakozott a Vodafone Magyarországhoz vezérigazgatóként, a tisztséget 2011-ig töltötte be - 2009-2011-ben elnök-vezérigazgatóként -, ezt követően pedig elnökként tevékenykedett tovább. A szakember az elmúlt 40 évből 24-et töltött az it piacon különböző vezetői pozíciókban.

A neten folytatja egy állami tévécsatorna

Szerdától az interneten lesz elérhető az eddig a kábelhálózatokon és műholdon terjesztett M3 tévécsatorna, azaz a retrotévé. Az MTVA korábbi bejelentése szerint az első kísérleti évben az online tévén minden olyan tartalom elérhető lesz, amelynek online jogával rendelkezik az M3. A tévéadó a Nielsen közönségmérés mérőműszeres adatai alapján március végén a hazai tévécsatornák versenyében a 39. helyen végzett 0,6 százalékos közönségaránnyal a 4 éveseket is magába foglaló teljes lakossági csoportban.

Figyelni kell a szarvasgombát gyűjtőknek

A hatályos jogszabályi előírások alapján szarvasgombát szedni csak érvényes gyűjtési napló birtokában lehet. Az érintetteknek a 2019 előtt kiállított gyűjtési naplókat 2019. április 30-ig kell benyújtaniuk érvényesítés céljából a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (Nébih). A hivatal május első hetében kezdi meg az érvényesített dokumentumok postázását. A gyűjtési naplók személyesen vagy postai úton nyújthatók be. Azok a dokumentumok, amelyeket a tulajdonosaik nem juttatnak el a megadott határidőre a hivatalhoz, május 1-i hatállyal érvényüket veszítik.

Magyarország újra NATO-missziót vezet

Szerdától Magyarország veszi át a NATO kötelékében működő, a balti országok légtérvédelmét ellenőrző parancsnokság vezetését. A magyar vezetésű, a litvániai Siauliai térségében állomásozó, 50. misszió munkájához Nagy-Britannia és Spanyolország légiereje nyújt segítséget. 2015 óta ez a második alkalom, hogy Magyarország JAS 39 Gripen típusú vadászrepülőgépeivel vezeti majd a négyhavonta cserélődő parancsnokságot, amely a három balti ország 2004-es NATO-csatlakozása óta ellenőrzi Észtország, Litvánia és Lettország légterének védelmét.

Japán új korszakba lép

Reiva néven új - immár a 248. - korszak kezdődik Japánban, mivel az eddigi császár legidősebb fia, Naruhito koronaherceg lép trónra. Apja, Akihito császár 2016 nyarán jelentette be először, hogy idős korára és romló egészségi állapotára tekintettel visszavonul az uralkodástól. A Reiva szó két írásjegyből áll, az első karakter jó szerencsét jelent, míg a másodikat békének vagy harmóniának lehet fordítani. Az új császár trónra lépésének tiszteletére a japán kormány tíznapos munkaszünetet rendelt el április 29-től május 6-ig. Majd október 22-én hirdetik ki hivatalosan Japán és az egész világ előtt a trónra kerülést, a négynapos eseményen a világ 195 országából jelennek meg vezetők.

Keményít Trump

Az Egyesült Államok tavaly november 4-én léptette újra életbe az Irán olajiparát célzó büntetőintézkedéseket. A perzsa ország olajexportjának legnagyobb vásárlói - Olaszország, Görögország, Törökország, India, Kína, Tajvan, Japán és Dél-Korea - azonban korábban 180 napra mentességet kaptak az amerikai szankciók alól annak érdekében, hogy ne ugorjon meg az olaj világpiaci ára, illetve legyen ideje az érintetteknek alternatív beszerzési források felkutatására. Időközben Donald Trump amerikai elnök úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg a mentességet május 1-jétől. Amelyik ország nem hagy fel az iráni olaj importjával, az Egyesült Államok szankciókkal sújtja.

Meglepőt lépett az Ikea Az Ikea arra készül, hogy csúcstechnológiájú konténerekben, az áruházak mellett termesszen salátát, amelyet helyben ad majd el a vásárlóknak. Az ötlet a svéd világcég környezetbarát politikájának része. Kelet-Németországban, a cég Kaarstban lévő üzletében már be is mutatták a led-világítású konténereket. Várhatóan májustól két svéd üzletben is árulni kezdhetik a "házilag termesztett" salátájukat.