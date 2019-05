Nagyot változik az élet szombattól

Nagyot lép Tanzánia

A tanzániai kormány hivatalosan is megtiltotta a műanyag zacskók használatát június elsejétől. A kormány külön hangsúlyozta, hogy a tiltás a turistákra is vonatkozik, már az országba sem hozhatnak be műanyag zacskót. A tilalom azonban nem vonatkozik például az orvosi eszközök műanyag csomagolására, ipari termékekre, az építőiparra, a mezőgazdaságra, az ételek csomagolására, a tisztítószerekre és a hulladékgazdálkodásra. Ugandában már próbálkoztak hasonlóval, azonban megbukott az akció, és nem lett kevesebb a műanyag zacskó az országban - írta az Index.hu