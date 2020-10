Nagyszabású fejlesztések indulnak a fővárosi agglomerációban

Összesen 3000 P+R parkoló és a vasútállomásra kerékpárral érkezők számára legalább 2000 B+R biciklitároló tervezését kezdi meg a BFK a pénteken megjelent kormányhatározat értelmében a fővárosi agglomerációban - addta hírül Vitézy Dávid, Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója Facebook-oldalán.

A Budapest Fejlesztési Központ (BFK) által előkészített, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Fürjes Balázs államtitkár előterjesztésére megszületett kormányhatározat hét vasútvonal - az 1-es hegyeshalmi, a 30a székesfehérvári, a 70-es váci, a 71-es veresegyházi, a 100a ceglédi, a 120a újszászi, a 150-es kunszentmiklósi vonalak - elővárosi szakaszait érinti - derül ki Vitézy posztjából.

Ezek vasútállomásai és megállói közül várhatóan több mint 40 helyszínen készülnek el a parkolók megépítéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek 2022-ig. Az érintett vonalak mentén az intézkedések hatására összességében megduplázódhatnak a P+R és B+R férőhelyek - írja Vitézy.

Az európai uniós forrásokból megvalósuló nagy elővárosi vasútfejlesztések megkezdése óta, az elmúlt 13 évben összesen 6470 P+R autóparkoló épült a vasútfejlesztési beruházások keretében az agglomerációban. Jelenleg folyik a Budapest-Hatvan és a Budapest-Pusztaszabolcs vonal rekonstrukciója. Ezen beruházások keretében is készülnek P+R, illetve B+R férőhelyek, az esztergomi vonal fejlesztésének utolsó ütemeként is dolgoznak a P+R kapacitás bővítésén, a fenti értékek és helyszínek ezeken a már megindult projekteken felül értendőek - teszi hozzá a BFK vezérigazgatója.

Vitézy továbbá azt is közölte, hogy a kormányhatározat alapján a BFK lehetőséget és forrást kapott egy budapesti agglomerációs kerékpárhálózat-fejlesztési stratégia megalkotására is. Ebben fel kell vázolni egy olyan összefüggő kerékpáros hálózatot, amely nemcsak a vasúti megállók elérését teszi lehetővé az agglomerációban, de azt is, hogy a Budapest körüli településekről közvetlenül is el lehessen érni a budapesti célpontokat. Vitézy szerint ezt a munkát a Fővárosi Önkormányzattal együttműködésben végezik majd.

Az agglomerációs vasút- és HÉV-állomások megközelíthetőségének fejlesztési feladatait a Budapest Fejlesztési Központ Fürjes Balázs államtitkár felügyelete mellett, 797 millió forint központi költségvetési támogatás segítségével végzi.