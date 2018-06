Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Napelemet szerelne fel? Könnyítésről döntöttek

Földügyi rendeletek módosításai között jelent meg az a szabály, hogy a saját ingatlanon megvalósított villamos mű engedélyezésekor az iratok másolatban is benyújthatók.

A Magyar Közlönyben megjelent jogszabály hatályon kívül helyezi a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló rendelet egyik passzusát.

Ez úgy szólt, hogy az engedélyezéshez nem nyújthatók be a szükséges iratok másolatai. Ezek után tehát másolatokat is elfogad az engedélyező hatóság. Az eredeti rendelet kiterjed a saját ingatlanon megvalósított villamos műre - így a napelemre - is. Az engedélyezési idő maradt 25 nap.

Lehet, hogy a jogszabály módosítás azért került be a mezőgazdasági rendelet módosításai közé, mivel a kormány pártolja azt, hogy a mezőgazdasági termelők napelemeket szereljenek fel a saját földjeikre.

