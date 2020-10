NAV-főigazgató: Az adócsalás nem olcsó foglalatosság

Általában csak a pénz tartja össze az adócsalásra szakosodó bűnszervezeteket, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozóinak így az a fő törekvésük, hogy a célkeresztbe kerülő bandáktól minél hamarabb elvonjanak minden értéket - mondta Vankó László, a NAV bűnügyi főigazgatója a Magyar Nemzetnek.

Ha a legális gazdaság megakad, akkor az illegális szférában is hasonló folyamatok mennek végbe. Gondoljunk csak bele: ha nem kell számla, a számlagyárak sem működnek, nem lesz ugyanis kereslet a jogsértő szolgáltatásra - mondta Vankó László pénzügyőr vezérőrnagy, a NAV bűnügyi főigazgatója a napilapnak.

A NAV-nak az a feladata, hogy azonosítsa és kiiktassa a feketegazdaság szereplőit, a nagy adócsaló bandákat. Az adócsalások elleni hatásos fellépésre ugyanis manapság nagyobb szükség van, mint korábban bármikor volt. A legális gazdaság újraindításához ugyanis az államnak egyrészt pénzre van szüksége, másrészt arra, hogy a jogszabályokat rendre megszegő szereplők ne érvényesülhessenek a magyar piacon - fogalmazott a vezérőrnagy.

Egy ponton megegyezik az adócsalók és a nyomozó hatóság gyakorlata: ez a rendszeres piackutatás.

Az adócsalók azért tekintik át a kereskedelmi folyamatokat, hogy felmérjék, mikor és mely árucikkekkel lehet a legnagyobb hasznot hozó visszaéléseket végrehajtani. A hatóság pedig azt elemzi, hogy a kereskedelemben hol bukkannak fel nagyobb arányban adózás nélküli termékek, szolgáltatások.

A lefoglalás megelőzésre is jó



A nagy csalásra készülőket mielőbb ki kell iktatni, ám nem elégedhetünk meg csupán azzal, hogy az érintetteket bíróság elé állítjuk. El kell vonni mindazon értékeket, amiket a banda tagjai a bűncselekményeik elkövetésével szereztek meg. A jogsértő módon megszerzett vagyon ugyanis generálja később az újabb adócsalásokat. A bűnszervezetet a pénz működteti, a szereplőket rendszerint kizárólag a vagyonszerzés lehetősége köti össze, vagyis a bandát csak az anyagiak tartják egyben - tette hozzá Vankó László.

A gyanúsítottak általában nehezen viselik, amikor a rajtaütéskor a hatóság lefoglalja az autókat, a vagyontárgyakat, a készpénzt. A legmegsemmisítőbb mozzanatok egyike a tapasztalatok szerint mégis az, amikor a nyomozók a bűnöző kezéről lecsatolják az elcsalt pénzből vett márkás órát, majd bilincset kattintanak a helyére - mondta a NAV főigazgatója.

Az adócsalás nem könnyű foglalatosság - és nem is olcsó. Függően a módszertől, szükség lehet különféle árura, teher­autókra, technikai eszközökre, raktárakra, alkalmazottakra, könyvelőre és bandatagokra. A tapasztalatok szerint akár a megszerezhető pénz negyven százalékát is felemészthetik a költségek - derül ki Vankó szavaiból.

Az adóhivatal statisztikái szerint az adócsalással gyanúsított bűnszervezetektől az elcsalt érték 140 százalékát szerezték meg. A NAV ugyanis minden olyan vagyonrészt elvonhat, amelyet az érintettek a bűnszervezet létezése alatt szereztek meg. Ez pedig adott esetben nagyobb lehet, mint az államnak okozott hiány.

Van itt egy megoldatlan probléma



Probléma akkor merül fel, amikor a cég irányítói megpróbálják kiüríteni a vállalkozást. Erre a helyzetre ma nincs megfelelő magyar megoldás, nyugati viszont van.

A vezérőrnagy egy példát hozott fel. Évekkel ezelőtt Spanyolországban lekapcsoltak egy nagy tételben üzletelő drogbandát. A bűnszervezet Dél-Amerikából hozta be a kábítószert, mégpedig úgy, hogy megvettek egy szőlőültetvényt, és az ottani borászat volt hivatva arra, hogy elfedje a hatóságok elől az illegális üzletet, az acéltartályokban ugyanis nem bor volt, hanem készpénz és kábítószer. A banda leleplezése után az állam vagyonfelügyelőt rendelt ki a borászat élére, a szakember pedig pár év alatt felfuttatta a céget, amely egy idő után profitot termelt.

Magyarországon is be lehetne vezetni a módszert. Az érintett cégek felügyeletét, működtetését például a felszámolók is elláthatnák. Vagyis nem maradna a törvénysértésen ért vezetőknél a vállalkozás, hanem a köz érdekében egy független szakember dönthetne a legfontosabb kérdésekben - magyarázta a főigazgató.