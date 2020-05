Nem a legdrágább a nyerő: segítség a grillsütő választáshoz

Kell-e infraégő a grillre? A faszenes vagy az elektromos verzió süti át jobban az ételt? Számít-e, hogy mennyire dizájnos egy grillsütő? Többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ az a nemzetközi teszt, amelyet a Tudatos Vásárlók Egyesülete tett közzé. Az ár nem feltétlenül garancia a minőségre, az első helyen végzett terméknél ugyanis több mint kétszer drágább verzió például az utolsók közé került a rangsorban.

A matracok és hűtőgépek után most a grillsütőkre került sor: laboratóriumban vizsgáltak 16-ot közülük, amelyek a magyar piacon 39 ezer - 445 ezer forintért kaphatóak. Az eredményeket pedig a nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel együttműködő Tudatos Vásárlók Egyesülete tette közzé.

A teszt során (fizetős tartalom) többek között a sütési, főzési funkciót, a szerkezetet és felépítést, az összeszerelést, a használhatóságot, mozgathatóságot és stabilitást nézték. Azaz arra voltak kíváncsiak többek között, hogy mennyire egyenletesen sül át az étel, előfordul-e, hogy megég a külseje miközben belül nyers marad, hogyan lehet szabályozni a készülék hőmérsékletét, vagy éppen mennyire könnyű tisztítani az adott sütőt.

Miért kell fizetni a tesztekért? A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza évek óta publikálja a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) által ismertetett, nemzetközi laboratóriumban végzett teszteket. Az elmúlt időszakban több olvasó érdeklődött arról, hogy az adott cikkekből miért nem derül ki a tesztek konkrét eredménye, vagyis az, hogy pontosan melyik gép hányadik helyen végzett, melyik a legjobb, legolcsóbb stb. Ennek az az oka, hogy a tesztek megrendelőjének és jogtulajdonosának, a - Tudatos Vásárlók Egyesületével együttműködő - International Consumer Research and Testing Ltd.-nek (ICRT) ez az előírása. A gyártóktól független nemzetközi ICRT hálózata világszerte fizetős tesztekkel segít a vásárlóknak: egységesen kidolgozott módszertan és szempontrendszer alapján készíti a teszteket akkreditált laboratóriumokban. Egy-egy termékteszt nemzetközi szinten zajlik, amelyeket a Tudatos Vásárlók Egyesülete tesz magyarul is elérhetővé és az adott termékek magyarországi árát is publikálja, ha azok megtalálhatóak a piacon. A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza pedig nem kap pénzt, jutalékot vagy egyéb juttatást a teszt készítőitől. Egy-egy tesztért kevesebb mint 2 ezer forintot kell fizetni, ez az összeg egy-egy háztartási gép vagy éppen egy grillsütő árának árának töredéke, így, aki a független laboratóriumban vizsgált termékek közül szeretne a legjobbak közül választani és belefér a büdzsébe, azoknak érdemes a tesztet megnézniük a vásárlás előtt.

A Bukszának (a Napi.hu szerkesztőségi blogja) elküldött végeredmény szerint taroltak a Weber termékei, az első négy helyet ezek foglalják el, de a gyártó összesen kilenc termékkel szerepel a listán. Az első helyen egyébként egy elektromos, a másodikon egy faszenes, a harmadikon pedig egy gázos grillsütő végzett. Az ár - számos már háztartási gép és eszközhöz hasonlóan - a grillsütők esetében sem jelent garanciát a minőségre, a teszten első helyen végzett termeknél több mint kétszer drágább grill a lista vége felé kullog. A legolcsóbb, egy 39 ezer forintos faszenes grillsütő pedig jobb eredményt ért el mint a 120-140 ezer forintos vagy éppen a 445 ezres társai.



Grillező tojás és hibrid megoldás

A tesztben szerepelnek faszenes, elektromos és gázgrillek is, de helyet kapott egy hibrid verzió is, a 170 ezer forintos átlagáron kínált Char-Boil Gas2Coal, amelyet faszénnel és gáztartály segítségével is lehet használni. A teszt alapján ez a termék jól teljesített például az ízeket illetően, de mozgatni és összeszerelni már sokkal nehezebb. A hibrid sütő mellett egy különleges alakú grillt is teszteltek a szakértők, a Big Green Egg Medium egy tojás alakú, faszenes kerámia grillsütő, amely 445 ezer forintos árával a legdrágább versenyző, de összességében mégis a mezőny hátsó felébe került. A szakemberek ugyanis azt találták, hogy bár számos praktikus extrát tud - például van szellőztető nyílása, a hamugyűjtője, fedője, ami meggátolja, hogy az ételbe bármi beleessen, illetve hőmérséklet szabályozója is -, mégis sok pontot vesztett a kényelmetlen használata miatt.

A tesztben 5 gázgrill rendelkezik úgynevezett aromasínnel, a tesztelők ebben az esetben is arra jutottak, hogy a 135 ezer forintostól 355 ezer forintig terjedő készülékek közül nem a legdrágább produkálta a legjobb ízeket.



Hogyan érdemes grillsütőt választani?

A Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) szerint vásárlás előtt érdemes megfontolni, hogy milyen ízekre vágyik valaki. Füstös, aromás ízekért érdemes a faszéntüzelésű grillezőkel választani. Bár a lávakővel vagy aromasínnel ellátott gázüzemű sütők szintén hozzák ezeket az ízeket, de mindezt sokkal drágábban teszik: egy egyszerűbb faszenes grillsütőt már 10-15 ezer forintért is lehet találni, az aromasínes gázüzemű társaik ára 150 ezer forintnál kezdődik. (A tesztben szereplő sütők közül a legolcsóbb sütő faszenes és 39 ezer forintba kerül.)

A TVE szerint azt is érdemes figyelembe venni, hogy hány főre főzne valaki: nagy társaságnak tartott grillpartikhoz érdemes nagyobb készüléket választani. Aki alkalmaként sütne a családnak húst vagy zöldséget, annak egy egyszerűbb grillező is megteszi, egy komplexebb gázüzemű berendezésre inkább a rendszeresen grillezőknek, ínyenceknek van szüksége. Az is fontos, hogy hol akar valaki sütögetni, ha rendszeresen mozgatják a készüléket, akkor egy szerkezetileg stabil és strapabíró darabra kell beruházni.



Szén, gáz vagy elektromos?

Az sem mindegy, hogy milyen tüzelésű grillt választ valaki, a faszenes készülékek előnye például, hogy könnyen hozzák a karakteres, füstös ízeket, kisebbek, így könnyebben mozdíthatóak. A hátrányuk viszont többek között, hogy a begyújtásukhoz, a hőmérséklet szabályozásához kell a rutin, illetve tovább tart az étel elkészítése is - írja a TVE. Az egyik leghitelesebb amerikai fogyasztóvédelmi magazin, a Consumer Reports szerint pedig érdemes olyan faszenes készüléket keresni, amelyen egy külön ajtón lehet szenet adni a tűzhöz.

A TVE arra is felhívja a figyelmet, hogy a gázgrillek ezzel ellentétben hamar felmelegednek és készítik el az ételt, könnyen szabályozható a hőmérsékletük. Az elkészült ételek íze nem lesz olyan karakteres, a füstös ízt pedig csak akkor hozza, ha valaki lávaköves vagy aromasínes készüléket vesz, de ezek még drágábbak. A gáztartály miatt ezek a készülékek nehezebbek, ráadásul gáztartályt is macerás beszerezni és szállítani. A Consumer Reports azt tanácsolja, hogy az infraégőkkel ellátott gázgrillek helyett olyan modelleket keressenek az emberek, amelyek ezek nélkül is magas hőfokot képesek elérni. A TVE összeállítása kiemeli, hogy az elektromos készülékeket szintén könnyű beüzemelni, hamar elkészül rajtuk az étel, könnyű tárolni őket. Viszont általában kisebb a sütőfelületük, és itt sincs meg a jellegzetes, füstös íz.



A részletes teszteredmények itt érhetőek el (fizetős tartalom).