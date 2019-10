Nem hiába tart gazdasági válságtól Orbán Viktor?

Viharfelhők gyülekeznek a magyar gazdaság felett is, miután egyre több a recessziós jel a nagy európai gazdaságokban, amelyről Orbán Viktor miniszterelnök is egyre többet beszél. Egyre jobban nőnek a kockázatok és hiába ütésállóbb a hazai gazdaság, mint tíz éve, nem rázza le magáról a válságot.

Hét éve a leggyengébben teljesített az idén szeptemberben az euróövezeti feldolgozóipar. Az IHS Markit gazdaságkutató intézet beszerzésimenedzser-indexének alakulása ugyan hajszállnyival jobb lett, mint amit az elemzők előzetesen vártak, az egy hónappal korábbi értékétől viszont elmaradt - kezdi makrogazdasági elemzését az Mfor.hu. A portál végigvette, hogy a szeptemberi 45,7 pontos beszerzésimenedzser-index (BMI) adat 2012 októbere óta a legalacsonyabb értékű az euróövezeti feldolgozóiparban. A legrosszabbul Németország, a legnagyobb gazdaság áll, amely 123 hónapja a legalacsonyabb értéket érte el, 41,7 pontot, de rossz az ír (48,7 pont), az olasz (47,8), a spanyol (47,7) és az osztrák (45,1) adat is.

"Az európai feldolgozóipar egészségi állapota szeptemberben csak tovább romlott, a vizsgált adatokban közel hét éve a legnagyobb mértékű gyengülés következett be, ami semmi jót nem vetít előre a negyedik negyedévre vonatkozóan" - foglalta össze a felmérés eredményét Chris Williamson, az IHS Markit vezető közgazdásza. Szerinte további kockázat még a kereskedelmi háború kiterjesztése Európára és a brexit is, de visszaesett az új munkahelyek létesítése is Európában a feldolgozóiparban, így a szakértő úgy látja, szűkös időkre készülnek a terület szereplői.

A német ifo, a svájci KOF gazdaságkutató intézet, valamint az olasz Istat statisztikai hivatal is arra számít, hogy az európai növekedés kitarthat, amelynek motorja elsősorban a lakossági fogyasztás lesz, miközben a beruházások növekedése egyre csökken.

A németektől megkapjuk a válságot

Az európai, és azon belül is a német konjunktúra az elmúlt években komoly lendületet adott a magyar exportnak, és így a magyar gazdaság egészének is. A legnagyobb német autógyárak, így a Mercedes és az Audi is ki van azonban téve a nemzetközi konjunktúra változásának - folytatja elemzését a portál. Eszerint az itthon is jelenlévő autógyártók - amelyeket a szigorodó környezetvédelmi előírások is sújtanak - visszaránthatják a magyar gazdaságot.

Viszont a magyar gazdaság teljesítménye szempontjából jó hír, hogy bár a járműipar szerepe nagyon erősen felértékelődött, manapság a növekedést nem ez a szektor adja, hanem az építőipar és a szolgáltatások. Kérdés azonban, hogy a töretlen magyar bérnövekedés és beruházási kedv meddig tart ki. Így egyes elemzők szerint a csúcsra járatott beruházások és a lakosság fogyasztása révén legfeljebb a növekedési ütem minimális visszaesését fogjuk tapasztalni, mások szerint viszont elkerülhetetlenül be fognak gyűrűzni a nemzetközi folyamatok, és ha recesszióba nem is süllyed a magyar gazdaság látványos lesz a megtorpanás.

Utóbbiról egyébként egyre gyakrabban beszélnek a kormány tagjai, köztük Orbán Viktor miniszterelnök is.