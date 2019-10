Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nem hibázott a Hableány kapitánya - megszólalt a rendőrség

A Budapesti Rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese, Pál Adrián szerint a szakértői vélemények azt támasztják alá, hogy a Viking Sigyn kapitánya lehetett a felelős a tragédiáért - írja az atv.hu.

Legkorábban november 10-én emelhet vádat az ügyészség a dunai hajókatasztrófa ügyében a Viking Sigyn kapitánya ellen. Az ukrán férfit összesen 36 rendbeli bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják. A rendőrség külön eljárásban vizsgálja a másik szállodahajó, a Viking Idun kapitányának, és legénységének felelősségét is, segítségnyújtás elmulasztása miatt.

Pál Adrián az ATV Híradónak azt mondta, a Viking kapitánya tett tanúként is vallomást, és a gyanúsítás során is tett különböző vallomásokat: egész egyszerűen ő nem vette észre a Hableányt. Ő erre hivatkozik, és nem látta azt, hogy előtte közlekedik egy hajó, és hogy elsodorja.

A rendőrség október 10-én vádemelési javaslattal átadta a nyomozást az ügyészségnek, ám másnap az ügyészség azt közölte: a Viking kapitányának telefonját megvizsgáló első igazságügyi szakértő - aki korábban határozottan állította, hogy az ukrán férfi adatokat törölt a készülékről - tévedett. Az ukrán kapitány ügyvédje, Tóth M. Gábor akkor azt mondta: be is adta a szabadlábra helyezési kérelmet. Úgy fogalmazott, az egyik legfontosabb letartóztatási okot, amire az ügyészség az indítványát alapította, és amire a bíróság elrendelte a kényszerintézkedést, az ügyészség beismerése szerint alaptalanul tették.

Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője azt mondta, az ügyészség ezt az indítványt továbbította a bíróságra, és azt indítványozta, hogy ezt utasítsa el a bíróság, mivel álláspontjuk szerint a szökés-elrejtőzés veszélye továbbra is fennáll. Hozzátette, hogy van egyéb olyan ok is: a bizonyítás megnehezítése - nem az adattörlés ténye, hanem egyéb tények alapján -, amely indokolttá teszi a legsúlyosabb kényszerintézkedés fenntartását.