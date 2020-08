Nem jöhetnek külföldiek az országba, de meccsre igen

Pénteken jelentette be a kormány, hogy szeptember 1-től lezárja Magyarországot a külföldiek előtt, de már akkor jelezték, hogy az UEFA Szuperkupa-döntő mérkőzésre jöhetnek külföldi nézők. Most már kiemelt eseménnyé nyilvánították a meccset, hogy ezt egyértelműsítsék.

Magyarország keddtől lényegében elzárja magát a külvilágtól, a külföldi állampolgárok egyáltalán nem, a magyarok pedig szigorú szabályok mellett léphetnek csak át a határon. Utóbbiakra vagy két hét hatósági karantén vár, vagy öt napon belül két negatív koronavírus-teszteredménnyel juthatnak ki, ha a vizsgálatok között legalább 48 óra eltelt (az utazási szabályokról ebben a cikkben írtunk). Az indoklás szerint minderre azért van szükség, mert a nyár végére gyorsan növekedni kezdett a Covid-19-es fertőzések száma itthon, a hivatalos álláspont szerint azért, mert az külföldről hurcolták be.

Már a bejelentéskor megkérdezték Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy ez hogyan érint a szeptember 24-én megtartandó UEFA Szuperkupa-döntőt, amelyet a tervek szerint közönség előtt játszana le a Bayern München és a Sevilla. Akkor a miniszter azt mondta, hogy járható útnak látja, hogy a repülőtérről a 3-3 ezer spanyol és német drukker egyenesen a meccsre menjen, aztán annak végeztével vigyék őket vissza a repülőtérre. Említette, hogy az indulási országukból hozott negatív koronavírus-tesztekhez is köthetik az élő stadionos élményt a Puskás Arénában. A sajtóban azért nevezték rizikósnak még így is az eseményt, mert Spanyolország súlyosan fertőzött ország, a még érvényben lévő magyar színkódos besorolás szerint is sárga, vagyis aki onnan jön haza, karantént vagy tesztelést vállal.

"Amennyire tudom, ha a repülőtérről a Puskás Arénába egyenesen viszik a szurkolókat, ott maszkot hordanak és minden harmadik széken ülnek csak, valamint a szabadban zajlik a derbi, akkor komoly járványügyi esemény nem lesz" - mondta el Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora egy vasárnapi interjúban.

A kormány pedig közzé is tette a Magyar Közlönyben az új rendeletét, amely egyértelművé teszi, hogy a mérkőzést nem engedik el: kiemelt nemzetközi sportrendezvénnyé nyilvánították. Technikailag ez azt jelzi, hogy 880 millió forintig a Magyar Labdarúgó Szövetség (amely az UEFA érdekeltségébe tartozik) adómentességet kap a meccs lebonyolítására.