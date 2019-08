Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nem jött be a kormány terve - a magyarok a készpénzt szeretik

Az új állampapír nem mozdította meg a párnacihában lévő egyre nagyobb pénzállományt. Lassan ötezer milliárd forintnyi készpénzen ül az egyre nagyobb vagyont felhalmozó lakosság.

Sokat takarékoskodtak a második negyedévben a háztartások, több mint 880 milliárd forintot tettek félre, amiben szerepe lehetett annak is, hogy júniusban elindult az új sikerbefektetés, a Magyar Állampapír Plusz. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint a háztartások az első hat hónapban már csaknem 1300 milliárd forintot tettek félre.

Szép hozamok

Nem csak a takarékoskodás miatt nőtt a lakosság vagyona, de a hozamok is hozzátettek a megtakarításokhoz. Az első félévben csaknem 1200 milliárd forinttal nőtt a háztartások pénzügyi vagyonának az értéke, ennek is köszönhető, hogy június végén az előzetes adatok szerint 56 377,5 milliárd forintos történelmi csúcson állt a pénzügyi eszközökben lévő vagyon.

Bár az adósságok is nőttek, és ötéves csúcson, 9286,4 milliárd forinton álltak, ezzel együtt is rekordot döntött a nettó pénzügyi vagyon, amely meghaladta a 47 ezer milliárd forintot, vagyis egy átlagos háztartás papíron több mint 11 millió forintos megtakarítással rendelkezik már. Ebben nincs benne az ingatlanvagyon, benne vannak viszont olyan tételek, mint a 2011-ben államosított magán-nyugdíjpénztári megtakarítás, amelyet a lakosság felé fennálló tartozásként tart nyilván az állam.

Rengeteg a készpénz

Bár az egykori nyugdíjpénztári megtakarítás csak virtuális formában létezik már, a háztartások vagyona kézzelfogható elemekkel is nőtt. Némileg meglepő módon megugrott például a készpénzállomány. Június végén 4916,5 milliárd forintnyi készpénzzel rendelkezett - ez háztartásonként 1,2 millió forint -, vagyis csupán a második negyedévben több mint 146 milliárd forinttal nőtt az állomány. A külföldi készpénzek mennyisége is nőtt valamelyest, 319,4 milliárd forintra, a 6,6 milliárd forintos növekedés azonban a nyaralásra átváltott valuta-mennyiség miatt is indokolt lehetett. A forint készpénz állomány csaknem 140 milliárddal nőtt a negyedév során.

Háztartások pénzügyi számlái (előzetes, Md Ft, 2019. II. n.é.) Pénzügyi eszközök 56 337,5 Készpénz és betétek 14 812,5 Készpénz 4 916,5 Folyószámla betétek 6 616,4 Egyéb betétek 3 279,6 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 6 857,0 Rövid lejáratú értékpapírok 2 813,0 Hosszú lejáratú értékpapírok 4 044,0 Hitelek 1 561,9 Rövid lejáratú hitelek 614,1 Hosszú lejáratú hitelek 947,7 Részvények és részesedések 23 638,2 Tőzsdei részvények 991,6 Nem tőzsdei részvények 2 016,1 Egyéb tulajdonosi részesedések 16 599,6 Befektetési jegyek 4 030,8 Biztosítástechnikai tartalékok 4 337,1 Nem életbiztosítási díjtartartalékok 390,6 Életbiztosítási díjtartalékok 2 015,5 Nyugdíjpénztári díjtartalékok 1 930,9 Pénzügyi derivatívák 1,0 Egyéb követelések 5 130,0 Kereskedelmi hitelek és előlegek 189,3 Egyéb 4 940,7 Kötelezettségek 9 286,4 Hitelek 7 747,1 Rövid lejáratú hitelek 842,4 Hosszú lejáratú hitelek 6 904,8 Pénzügyi derivatívák 1,3 Egyéb tartozások 1 538,0 Kereskedelmi hitelek és előlegek 520,2 Egyéb 1 017,8 Nettó pénzügyi vagyon 47 051,1

Forrás: MNB

A kormány többször is hangsúlyozta, zavarja a lakosságnál felhalmozott gigantikus készpénzvolumen, de az eddigi erőfeszítések a statisztikák szerint nem hoztak eredményt. A Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) júniusi indulása sem mozdította meg a készpénzes befektetőket, hiába került egyetlen hónap alatt több mint 880 milliárd forintnyi pénz a szuperkötvénybe, a készpénzállomány tovább emelkedett.

Átcsoportosították a befektetéseket

Az adatok alapján egyértelmű, hogy a legtöbb MÁP Pluszt más, rövidebb futamidejű és alacsonyabb kamatozású állampapírok visszaváltásából vásárolhatták meg a kisbefektetők. A második negyedévben több mint 550 milliárd forinttal nőtt a háztartások magyar állampapír-állománya, de miközben a hosszú lejáratúaké 870 milliárd forinttal emelkedett, a rövid lejáratúaké 316 milliárd forinttal csökkent, és kétéves mélypontra került.

Az új állampapírokba került pénz másik forrása a befektetési alapokból kivont pénz lehetett. A lakosság ebből a megtakarítási formából a második negyedévben 157,6 milliárd forintot vett ki, ezzel a befektetési jegyeinek mennyisége 4030,8 milliárd forintra csökkent. A forint befektetési jegyeket érintette csak a tőkekivonás, külföldi alapokban csaknem 300 milliárd forintot tart már a lakosság, ami történelmi rekord.

Több a nyugdíjcélú megtakarítás

A biztosítástechnikai tartalékok tovább nőttek a második negyedévben. Életbiztosításokban több mint 2015 milliárd forint volt június végén, nyugdíjpénztárakban pedig 1930,9 milliárd. Ebből a magánnyugdíjpénztárakban lévő megtakarítás 258,7 milliárd forint volt, önkéntes nyugdíjpénztárakban pedig 1672,3 milliárd volt, ez utóbbi történelmi rekord.

A tőzsdei részvények iránti lelkesedés töretlen. A második negyedévben csaknem 78 milliárd forintnyi tőzsdei részvényt vásároltak a háztartások, de rövidtávon nem volt szerencséjük, ebben az időszakban ugyanis estek az árfolyamok. Ennek ellenére is történelmi csúcson, 991,6 milliárd forinton állt már a kisbefektetőknél lévő állomány.

Fokozódik az eladósodás

A háztartások 9286,4 milliárd forintnyi kötelezettségéből 7 747,1 milliárd forintot tett ki a hitelállomány. Az első negyedévben csaknem 75 milliárd, a másodikban már több mint 172 milliárd forinttal növelte a lakosság bankhitelei mennyiségét, emiatt a hitelek már ötéves rekordon állnak.

Az egyéb tartozások mennyisége is nőtt. Kereskedelmi hitelek és előlegek - ki nem fizetett számlák - miatt 520 milliárd forintnyi tartozása van a lakosságnak, az adó és járuléktartozások volumene pedig meghaladja a 710 milliárdot.