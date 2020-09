Nem kapcsolják ki a gázt Iványiéknál

Az NKM Energia Zrt. péntektől 2021. április 30-ig egyedi kikapcsolási moratóriumot biztosít az Oltalom Karitatív Egyesület és társszervezetei részére - közölte a társaság az MTI-vel. A szervezeteknek 60 millió forintos segítséget ajánlottak fel pártok és magánszemélyek, a főváros és a Mazsihisz.

Figyelemmel arra, hogy az Oltalom Karitatív Egyesület és annak társszervezetei nehéz életkörülményekkel küzdő emberek részére nyújtanak szociális segítséget, az NKM a közel 100 milliós tartozás ellenére egyoldalú kedvezményt biztosít az érintett szervezeteknek és így nem kezdeményezi a fogyasztási helyek kikapcsolását a most következő fűtési időszakban - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.

A kikapcsolási moratórium kedvezmény biztosításának célja, hogy az NKM lehetőséget teremtsen az érintett szervezetek számára pénzügyi helyzetük rendezésére és a fennálló tartozások törlesztésének megkezdésére - írta az NKM.

A kikapcsolási moratóriummal érintett kilenc szervezet: Oltalom Karitatív Egyesület, Wesley János Iskola és Kollégium, Wesley János Többcélú Intézmény, MET Oltalom Idősek Otthona, Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda és Iskola, Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, nyíregyházi Atyám Háza MET Időskorúak Gondozóháza, MET Oltalom Idősek Központja, Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gimnázium.

"Az NKM Energia Zrt. felelős szolgáltatóként ügyfelei számára földgáz- és/vagy villamos-energia ellátást biztosít, bizonyos esetben akkor is, ha ügyfeleink fizetési nehézséggel küzdenek" - írta a társaság.

Országszerte 200 milliós a tartozás

Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) alapító lelkésze és az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) elnöke csütörtökön sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a Nemzeti Közművek egyoldalú nyilatkozatban biztosította őket arról, hogy április elejéig biztosan nem kapcsolják ki a gázt sem a MET, sem az OKE Dankó utcai intézményeiben - tudósított a hvg.hu.

Országszerte összesen 200 millió forintos tartozásuk van, ebből támogatóiknak köszönhetően 60 millió forint gyűlt össze. A támogatók között voltak politikai pártok is: az MSZP és a Demokratikus Koalíció már adakozott, és a Momentum Mozgalomtól is jelezték, hogy hajlandóak segíteni. A főváros ötmillió forintot utalhat, és kaptak segítséget a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségétől is, ők 613 ezer forinttal szálltak be a tartozás finanszírozásába - ez szimbolikus szám, 613 törvény van a Bibliában - olvasható a cikkben. Magánemberektől 15 millió forintot kaptak azzal a kikötéssel, hogy azt a gázszámlára fordítsák - mondta Iványi.