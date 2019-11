Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nem kell félteni a munkánkat a gépektől

Jól is jöhet, ha recesszióba fordulna világgazdaság, szükség is van néha arra, hogy megtisztuljon a gazdaság – véli Hans-Paul Bürkner a Boston Consulting Group elnöke. A Napi.hu-nak adott interjúban elmondta, a jelenlegi népesedési folyamatok tükrében csak a termelékenység javításával lehet gazdasági eredményeket elérni, ehhez viszont el kell oszlatni a technológiához fűződő hiedelmeket.

Nem szabad örökké töretlen gazdasági növekedéssel számolni a világgazdaágban. Az se baj, ha Kína csak 6 százalékkal nő és Európában is visszaesik a bővülés, hiszen még így is érzékelhetően javul az emberek életminősége - mondta a lapunknak adott interjúban Hans-Paul Bürkner a Boston Consulting Group (BCG) elnöke.

Nem kell mindenáron sima növekedésre törekedni, ez nem is reális. Mint a tanácsadó cég német vezetője kifejtette, az is tévedés, hogy mindenáron el kell kerülni a recessziót. Egy negatív fordulat pont abban tud nagy segítségére lenni a gazdaságnak, hogy kipucolja a "zombi" vállalatokat, kellenek az ilyen kilengések is.

Szerinte hozzá kell szoknunk, hogy nem érdemes visszavágyódni az évtizedekkel ezelőtti állapotokba, amikor még mások voltak a körülmények. A növekedést a csökkenő népesség mellett a termelékenység tudja biztosítani, de ennek is megvannak a korlátai.

Változó népesség

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fejlett piacokon, az emberek elégedettek a helyzetükkel, de nagyon aggódnak amiatt, hogy milyen jövő vár a gyerekeikre. A fejlődő piacokon ezzel szemben a jelenükkel nem elégedettek az emberek, viszont nagyon bizakodóak a jövőre nézve. "Ha valaki elmúlt 50 éves, akkor fel kell készülnie, hogy még évtizedekig dolgozni fog, nem tud pusztán a nyugdíjára támaszkodni" - mondta Bürkner.

Ez általános trend az idősödő társadalomban, emiatt Németországban és máshol is kitolódik a nyugdíjkorhatár. "Ez jó is, akik dolgoznak, nyitottabbak, nem magányosak, részei a közösségnek, és egészségesebbek. Nyilván nem azt képzelem, hogy egy 70 éves ember egy építkezésen dolgozzon, de nagyon sok munkakört még ilyen életkorban is el lehet végezni" - tette hozzá.

Bürkner ebben látja a gépek, a technológia szerepét, amelyek támogatást jelentenek az egyre idősebb munkavállalóknak, akiknél a technológia átveheti a munka teherhordó részét. A gépek abban is sok szerepet játszhatnak, hogy az idősek gondozásában segítsenek. "Tudom, hogy ez sokaknak ijesztő, de mi baj lenne azzal például, ha egy gép olvasna egy idős embernek, ha épp erre nincs emberei társ?" - mondta a szakember.

Nem kell félni

Sok kutatás szól arról, hogy mindenki elveszíti az állásást, mert már a gép fog dolgozni a gyárban, nem lesz szükség sofőrre, úgyhogy mindenki a megélhetése miatt aggódik. Mert a gépek majd megoldják.

Ez teljes badarság, ami elijeszti az embereket



- mondta arról a BCG vezetője, hogy ezek a félelmek, illetve a félelemek táplása teljesen alaptalan. Egyrészt a változások sokkal több időbe telnek mint azt sokan gondolnák. Így idővel biztos lesz önvezető autókra támaszkodó közlekedés, de nem 2025-ben.

Bürkner szerint azt az üzenetet kell nyomatékosítani, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy a technológia az emberekkel szemben állna. Ahogy öregszik a társadalom, a technológiára épp azért van szükség, hogy pótolja a kieső munkaerőt.

Az emberek hamarabb fogynak el mint a munka

- mondta Bürkner.

A cél nem az, hogy lecseréljék embereket robotokra, hanem, hogy javuljon a termelékenységünk. Ebben a BCG nemzetközi tapasztalatai szerint szerepet vállalhat az állam, az oktatási rendszer, a civil szféra és a vállalatok is.

Ez a szerteágazó összefogás nagyon fontos, hogy a lehető legszélesebb társadalmi csoportokhoz eljussanak azok az ismeretek, amelyekkel a jövőben is képesek lesznek termelékeny tagjai maradni a munkaerőpiacnak.

